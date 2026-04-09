Erfahren Sie, wie KI in jeder Phase der Fahrzeugentwicklung eingesetzt wird und mit welchen Maßnahmen UL Solutions für mehr Sicherheit sorgt. Bereits als bloße Idee versprachen autonome Fahrzeuge, das Verkehrswesen grundlegend zu verändern. Heute erleben diese Versprechen durch künstliche Intelligenz (KI) neuen Auftrieb. Und auch wenn sich die Vorteile mit neuen Technologien und Prioritäten verändern, bleiben drei zentrale Ideen maßgeblich:Weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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