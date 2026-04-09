© Foto: MidjourneyAm Mittwoch feierten Anleger den Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran, doch im DAX-Chart deutet alles auf eine gewaltige Bullenfalle hin. DAX nach bestem Handelstag seit Jahren: Gigantische Bullenfalle ausgelegt? Die vorübergehende Deeskalation im Iran-Krieg sorgte am Mittwoch im deutschen Leitindex DAX für ein Plus von über 1.000 Punkten und einen Anstieg um 5,1 Prozent. Damit verzeichneten deutsche Basiswerte den besten Handelstag seit mehr als 4 Jahren. Nicht einmal nach dem Zoll-Crash im vergangenen Jahr konnte sich der DAX so schnell erholen. Das zeigt, wie groß die Erleichterung unter Anlegerinnen und Anlegern war - wenngleich noch völlig offen ist, ob der Waffenstillstand …Den vollständigen Artikel lesen
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