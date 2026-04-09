Nach den kräftigen Kursgewinnen am Mittwoch Morgen macht sich an den Märkten nun Ernüchterung breit. Die anfängliche Euphorie rund um die geopolitische Lage im Nahen Osten weicht zunehmend der Erkenntnis, dass eine nachhaltige Entspannung wohl länger auf sich warten lassen dürfte. Entsprechend zeigen sich Gold und Silber im Tagesverlauf schwächer als am Morgen. Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Mittwoch (08.04.2026). Zudem wird der EUR/USD und seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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