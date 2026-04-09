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Shelly Group SE steigt in den SDAX auf und wird Teil der DAX-Indexfamilie



09.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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Shelly Group SE steigt in den SDAX auf und wird Teil der DAX-Indexfamilie



Sofia / München, 9. April 2026 - Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) ("Shelly Group"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, wird mit Wirkung zum 10. April 2026 in den SDAX und damit in die DAX-Indexfamilie aufgenommen, wie vom Indexanbieter STOXX im Rahmen einer Indexanpassung bekannt gegeben wurde. Der SDAX umfasst die 70 nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes und Börsenumsatz größten Unternehmen im deutschen Aktienmarkt unterhalb von DAX und MDAX. Die Aufnahme in den SDAX ist das Ergebnis der konsequent umgesetzten Kapitalmarktstrategie der Shelly Group. Mit dem Zweitlisting im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im November 2021, der Handelsaufnahme auf XETRA im April 2024 sowie der gezielten Erhöhung des Streubesitzes durch Umplatzierungen von Aktien der Unternehmensgründer hat die Gesellschaft die Voraussetzungen für die Indexaufnahme systematisch geschaffen und erfüllt nun die maßgeblichen Kriterien für die Aufnahme in den SDAX.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO und Mitgründer der Shelly Group SE, kommentiert: "Die Aufnahme in den SDAX ist ein bedeutender Meilenstein für Shelly und bestätigt die konsequente Umsetzung unserer Wachstums- und Kapitalmarktstrategie. Als wir dieses Ziel formuliert haben, war es ambitioniert; umso mehr freuen wir uns, es nun erreicht zu haben. Wir sind stolz, als erstes bulgarisches Unternehmen zunächst in den Handel auf XETRA aufgenommen worden zu sein und nun auch als erstes bulgarisches Unternehmen in den SDAX aufzusteigen."



Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group SE, ergänzt: "Mit der Aufnahme in den SDAX beginnt für Shelly eine neue Phase der Kapitalmarktentwicklung. Die erhöhte Sichtbarkeit bei institutionellen Investoren sowie die Einbeziehung in indexbasierte Anlagestrategien dürften die Liquidität unserer Aktie weiter verbessern. Wir haben in den vergangenen Jahren gezielt daran gearbeitet, die Voraussetzungen für eine breitere internationale Investorenbasis zu schaffen und die Positionierung der Shelly Group im europäischen Kapitalmarkt weiter zu stärken. Gleichzeitig verstehen wir die Indexaufnahme als Bestätigung unserer operativen Entwicklung und als Ansporn, unseren Wachstumskurs konsequent fortzusetzen." Die Shelly Group zählt zu den dynamisch wachsenden Anbietern von Smart-Home- und Gebäudeautomationslösungen weltweit. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von EUR 149,7 Mio., was einem Wachstum von mehr als 40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gesellschaft einen Umsatz in der Bandbreite von EUR 195 Mio. bis EUR 205 Mio. und setzt damit ihren Wachstumskurs fort.



Über Shelly Group Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.



Ansprechpartner Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

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