Star-Investor Bill Ackman hat kürzlich eine massive Übernahme angekündigt und nun hat er schon die nächsten Pläne. Das ist der nächste Schachzug des Star-Investors, und so können auch Sie profitieren. Star-Investor Bill Ackman hat erst in dieser Woche die Übernahme der Universal Music Group angekündigt (mehr dazu hier). Nun will der Hedgefondsmanager den nächsten großen Schachzug machen. Bill Ackmans nächster Schachzug So berichtet die Financial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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