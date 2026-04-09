Die Aktie von Apple geriet am Dienstag deutlich unter Druck und verlor zeitweise rund fünf Prozent. Auslöser war ein Bericht über Schwierigkeiten in der technischen Testphase des lange erwarteten faltbaren iPhones, die möglicherweise den Zeitplan für Produktion und Auslieferung verschieben könnten. Im Zuge der Nahost-Entspannung holte der Titel gestern seine Verluste wieder rein. Wie geht es weiter? Seit Jahresbeginn liegt die Aktie des Tech-Riesens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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