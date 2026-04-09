Die Aktie der Xiaomi Corporation hat seit ihrem Hoch im September 2025 einen erheblichen Teil ihres Börsenwertes eingebüßt. Hinter der deutlichen Korrektur steht jedoch weniger ein strukturelles Problem als vielmehr ein tiefgreifender Umbau des Geschäftsmodells, der kurzfristig belastet, langfristig aber neue Wachstumsperspektiven eröffnen könnte. Vom Smartphone-Hersteller zum Technologieökosystem Der Technologiekonzern Xiaomi hat in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de