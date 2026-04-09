Das Produkt ermöglicht Anlegern den Zugang zu HYPE, dem nativen Token der Hyperliquid-Blockchain-Plattform, sowie zu potenziellen Staking-Erträgen



Hyperliquid ist eine wachsende Plattform für den On-Chain-Derivatehandel, die börsenähnliche Funktionalität mit On-Chain-Transparenz verbindet



Das Produkt ist bereits das siebte Staking-ETP von Bitwise - eine Antwort auf zunehmende Interesse der Anleger an Staking-fähigen Krypto-ETPs





09. April 2026, Frankfurt - Bitwise gibt heute den Handelsstart des Bitwise Hyperliquid Staking ETP (Ticker: BHYP; ISIN: DE000A4ARTJ5) an der Deutschen Börse Xetra bekannt. Das Produkt ermöglicht Anlegern einen börsengehandelten Zugang zu HYPE, dem nativen Token des Hyperliquid-Netzwerks, und bildet dabei den Kaiko HYPE Reference Rate LDNLF Index ab. Neben der Partizipation an der Kursentwicklung soll das ETP auch Staking-Renditen auf der Plattform realisieren. So können Anleger potenziell Staking-Erträge erzielen, ohne Wallets, Private Keys oder On-Chain-Staking selbst verwalten zu müssen.

Hyperliquid ist eine Blockchain-basierte Handelsplattform für Derivate, einschließlich Perpetual Futures, also Terminkontrakte ohne Verfallsdatum. Sie kombiniert die Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit klassischer Börsen mit der Transparenz der Blockchain-Infrastruktur. Die Plattform arbeitet mit einem vollständig On-Chain-basierten Orderbuch und Ausführungssystem. Das bedeutet, dass Transaktionen im Netzwerk erfasst und somit nachvollziehbar sind. Ziel ist es, die Abhängigkeit von traditionellen Drittanbietern zu reduzieren und gleichzeitig hohe Performance und Liquidität zu gewährleisten.

Die Plattform hat im vergangenen Jahr mit steigenden Handelsvolumina und zunehmender Nutzeraktivität an Bedeutung gewonnen. Sie ist damit ein Beispiel für die steigende Nachfrage nach transparenteren und effizienteren Alternativen zu zentralisierten Handelsplattformen. Für traditionelle Anleger repräsentiert Hyperliquid ein aufstrebendes Segment der digitaler Asset Infrastruktur, das börsenähnliche Funktionalität auf die Blockchain bringt.

Bradley Duke, Managing Director und Head of Europe bei Bitwise, sagt: "Der Bitwise Hyperliquid Staking ETP ist eine konsequente Ergänzung unseres wachsenden Angebots an europäischen Staking-ETPs. Hyperliquid hat sich insbesondere im Derivatehandel als bemerkenswerter On-Chain-Handelsplatz etabliert und vereint hohe Performance mit Transparenz. Das vollständig auf der Blockchain basierende Orderbuch und Ausführungsmodell unterscheidet Hyperliquid nicht nur von traditionellen Börsen, sondern auch von anderen Krypto-Plattformen. Anleger erhalten durch das ETP Zugang zu einem wachsenden Segment der Blockchain-basierten Marktinfrastruktur. Zudem können Anleger potenzielle Staking-Renditen erzielen, ohne die technischen Prozesse selbst verwalten zu müssen."

BHYP, herausgegeben von der Bitwise Europe GmbH in Deutschland, ist das siebte Produkt, das Bitwise im Rahmen seiner europäischen Total-Return-Produktpalette auf den Markt gebracht hat. Dies unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, den Zugang zu indexgebundenen Staking-Produkten zu erweitern.

BHYP ist vollständig durch HYPE-Token besichert, die in Cold Storage verwahrt werden. Erzielte Staking-Erträge werden täglich gutgeschrieben und im Kryptowährungsanspruch jeder ETP-Einheit abgebildet. Durch die Orientierung am Kaiko HYPE Reference Rate LDNLF Index können Anleger, die Wertentwicklung des Produkts nach Abzug der Gebühren nachzuvollziehen. Das ETP kann über ein reguläres Brokerkonto gehandelt werden, ohne dass eine Krypto-Wallet erforderlich ist.

Staking ermöglicht es Inhabern von Krypto-Assets, zusätzliche Erträge zu erzielen, indem sie ihre Token für einen bestimmten Zeitraum im Netzwerk hinterlegen. Dadurch unterstützen sie die Validierung von Transaktionen und tragen zur Sicherheit der Blockchain bei. Im Gegenzug erhalten sie zusätzliche Token. Anders als Dividenden stammen diese Staking-Erträge nicht aus Unternehmensgewinnen, sondern aus der aktiven Teilnahme am Netzwerkbetrieb.

Wichtige Produktdaten

ETP Name Bitwise Hyperliquid Staking ETP Ticker BHYP ISIN / WKN DE000A4ARTJ5 / A4ARTJ Index Benchmark HYPE Reference Rate LDNLF Erwartete Netto-Staking-Rendite* 1,00 %* TER 0.85 % p.a. Emittent Bitwise Europe GmbH Herkunftsland Deutschland

* Die Netto-Staking-Rendite entspricht der angestrebten und erwarteten durchschnittlichen Staking Rendite des ETP nach Abzug der Staking-Servicegebühr, jedoch vor Anwendung der jährlichen Verwaltungsgebühr (TER 0,85 % p. a.). Der Emittent behält 33 % der gesamten generierten Staking-Erträge als Staking-Servicegebühr ein. Diese Gebühr deckt die Betriebskosten für die Aufrechterhaltung der Staking-Infrastruktur des ETP, einschließlich der Gebühren der Staking-Dienstleister und unterstützt die laufende Verwaltung des Staking-Prozesses. Die Erträge werden dem ETP täglich gutgeschrieben und automatisch reinvestiert, wodurch sich der Kryptowährungsanspruch pro ETP-Einheit im Laufe der Zeit erhöht. Die Staking-Rate kann je nach Netzwerkbedingungen, Ertragsniveau und allgemeiner Marktdynamik variieren.

Disclaimer: Die angegebene Staking-Rendite ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Faktoren wie Protokollregeln, Validator-Teilnahme, Marktvolatilität, Netzwerkleistung, Nutzung und Validator-Transaktionsgebühren abweichen. Staking birgt Risiken, einschließlich des potenziellen Verlusts von eingesetzten Vermögenswerten und angesammelter Renditen im Falle von Slashing, Strafen, Sicherheitslücken in Smart Contracts, Protokoll-Exploits oder anderen betrieblichen Problemen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.eu/products.

Eine Übersicht der genannten Produkte finden Sie hier: Bitwise: Alle Produkte



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Über Bitwise

Bitwise zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern mit Fokus auf Kryptowährungen und verwaltet über 15 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern. Seit 2017 hat sich Bitwise in den USA und Europa einen Namen gemacht, indem das Unternehmen eine breite Palette von Index- und aktiv verwalteten Lösungen über ETPs, Staking, Vaults, separat verwaltete Konten, Private-Equity-Fonds und Hedgefonds-Strategien anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter bitwiseinvestments.eu.

Risikohinweis zu Krypto-ETPs

Investitionen in krypto-gebundene Produkte und Krypto-Assets bergen hohe Risiken. Das investierte Kapital ist gefährdet und Verluste bis zur Höhe des vollen Anlagebetrags sind möglich. Anleger sollten beachten, dass Investitionen in Krypto-Assets mit erheblichen Risiken verbunden sind, darunter:

Volatilitätsrisko: Die Preise von Krypto-Assets und börsengehandelten Krypto-Produkten (ETPs) können erheblichen Schwankungen unterliegen.

Liquiditätsrisko: Markttiefe und Handelsvolumen können variieren und die Ausführung von Transaktionen beeinflussen.

Verwahrungsrisiko: Obwohl digitale Assets bei spezialisierten und regulierten Verwahrstellen verwahrt werden, können sie weiterhin Cyberangriffen und technischen Störungen ausgesetzt sein.

Regulatorisches Risiko: Die Behandlung von Krypto-Assets unterliegt sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.

Marktrisiko: Breite Marktbewegungen können den Wert des ETP erheblich beeinflussen.





Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Potenzielle Anleger sollten sich unabhängig beraten lassen und die relevanten Informationen in den jeweiligen Anleihebedingungen, dem Basisinformationsblatt (KID) sowie dem Basisprospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sorgfältig prüfen. Die von der Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs richten sich an Anleger mit Erfahrung im Umgang mit Kryptowährungen und können komplex sein. Die relevanten Dokumente sind unter https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/Documents abrufbar.

Der Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt. Diese Genehmigung stellt jedoch keine Empfehlung der Qualität der Wertpapiere dar. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt vor einer Anlageentscheidung sorgfältig lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer Anlage vollständig zu verstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken; sie bieten kein festes Einkommen und bilden die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung möglicherweise nicht exakt ab. Diversifikation garantiert weder Gewinne noch schützt sie vor Verlusten.

Vereinigtes Königreich und Frankreich: Diese Pressemitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger im Vereinigten Königreich. Andere Personen, einschließlich Privatanleger und die allgemeine Öffentlichkeit, dürfen nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln oder sich darauf verlassen. Der BHYP ETP steht Privatanlegern im Vereinigten Königreich und Frankreich nicht zur Verfügung.