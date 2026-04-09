© Foto: Remko de Waal - ANPNeue Führung, neue Hoffnung. Doch Jefferies zweifelt: Können die Neuen wirklich liefern?Beim australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield sorgt die Neuausrichtung der Führungsebene für gemischte Signale - auch aus Analystensicht. Das Investmenthaus Jefferies bewertet den Umbau zwar grundsätzlich positiv, sieht jedoch weiterhin offene Fragen, insbesondere im Hinblick auf Vertrauen und Umsetzung. Auslöser ist der Rücktritt von CEO Oleg Vornik sowie der geplante Abgang von Chairman Peter James. Die Nachfolge ist bereits geregelt: Angus Bean übernimmt die operative Führung, während Hamish McLennan als unabhängiger Chairman vorgesehen ist. Jefferies sieht in dieser Konstellation …Den vollständigen Artikel lesen
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