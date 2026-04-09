Hamburg (ots) -Klettergerüste, Rutschen und Trampoline sorgen in vielen Gärten für Spaß und Bewegung. Doch instabile oder defekte Spielgeräte führen immer wieder zu schweren Unfällen. "Eltern sollten Spielgeräte deshalb sorgfältig auswählen, korrekt aufbauen und regelmäßig auf Schäden prüfen, um die Sicherheit ihrer Kinder zu gewährleisten", rät Dr. Susanne Woelk, Geschäftsführerin der Aktion Das sichere Haus. Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e.V. (DSH), Hamburg.Beim Kauf und Aufbau genau hinsehenSicherheit beginnt schon beim Kauf: Spielgeräte müssen zum Alter der Kinder passen und wichtige Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllen, erkennbar etwa am CE- oder GS-Zeichen.Beim Aufbau sind Stabilität und Standfestigkeit entscheidend; für manche Geräte sind zum Beispiel Betonfundamente oder feste Verankerungen erforderlich. Zusätzlicher Schutz entsteht durch einen ausreichenden Abstand zu Gebäuden, anderen Geräten, Zäunen und Pflanzen sowie einen falldämpfenden Untergrund aus Sand oder Holzschnitzeln. Spielgeräte sollten zudem nicht in der prallen Sonne stehen.Vor der Gartensaison: Kontrolle der Geräte auf MängelMaterial und Bauteile von Spielgeräten können durch Wind und Wetter schnell verschleißen. Mindestens im Frühjahr sollten Eltern riskante Stellen wie Pfosten, Aufhängungen, Netze und Schrauben auf Schäden und Belastbarkeit prüfen. Defekte Teile müssen repariert oder ausgetauscht werden. Hervorstehende Nägel und Schrauben, Holzsplitter und abgesplitterter Lack sind zu entfernen, um Verletzungen zu vermeiden.Hilfreiche LinksSpielgeräte im Garten sicher nutzen: https://ots.de/9JxDyOVideo: Unfallfrei auf dem Gartentrampolin: https://ots.de/P1ozYGPlanschbecken & Pools - Schutz vor Ertrinken: https://ots.de/LrN3SySicherheitstipps für kletternde Kinder: https://ots.de/2Q1z6TÜber die DSH:Mehr als 16.000 Menschen sterben pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Gesamtzahl häuslicher Unfälle liegt in Deutschland jährlich bei rund sieben Millionen. Die Aktion Das sichere Haus. Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e.V. (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Ziel der gemeinnützigen DSH ist ein besserer Unfall- und Gesundheitsschutz für alle.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/6251825