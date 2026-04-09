Die monatelange Seitwärtslethargie bei der Aktie von ITM Power scheint am heutigen Donnerstag ein Ende zu finden. Denn der britische Wasserstoff-Spezialist hat am Morgen bekanntgegeben, dass sich der britische Staat mit gut zehn Prozent einkauft und die Firma zeitgleich in den Genuss attraktiver Fördermittel kommt.Die Great British Energy Group Limited ("GBE"), eine staatliche Energieinvestitionsgesellschaft im Vereinigten Königreich, investiert über eine Privatplatzierung 40 Millionen Britische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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