© Foto: Dall-EApplied Digital hat neue Quartalszahlen veröffentlicht und überzeugt mit starkem KI-Wachstum, doch steigende Kosten und Verluste drücken auf die Aktie.Der US-amerikanische KI-Rechenzentrumsentwickler Applied Digital hat mit seinen Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Das Unternehmen meldete nach Börsenschluss am Mittwoch einen kräftigen Umsatzsprung und ein überraschend positives bereinigtes Ergebnis - zugleich weitete sich der Nettoverlust aufgrund massiv steigender Investitionen und einer hohen Sonderbelastung jedoch deutlich aus, was auch die Aktie zu spüren bekommt. Umsatz explodiert um 139 Prozent Im abgelaufenen Quartal …Den vollständigen Artikel lesen
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