Ein neues KI-Modell steht plötzlich unter Verschluss! Der Grund: Diese KI findet Schwachstellen so schnell, dass ganze Geschäftsmodelle bedroht sind. Diese Aktien zittern jetzt. Anthropic (ISIN: US00ANTHROP0, nicht börsenkotiert) meldet für Claude Mythos Preview Tausende gravierende Lücken in Betriebssystemen, Browsern und weiterer Software. Selbst Mitarbeiter ohne klassische Security-Ausbildung kamen laut dem Unternehmen teils über Nacht zu funktionsfähigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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