MTU hat den Schritt vollzogen, auf den wir gewartet hatten, und steigt über die Übernahme von AeroDesignWorks (ADW) in die Antriebstechnologie für UAVs und Marschflugkörper ein. Das Zielunternehmen ist klein, mit rund 40 Mitarbeitern und etwa EUR 10 Mio. Umsatz (mwb-Schätzung), die strategische Bedeutung dürfte jedoch erheblich sein. Kleine Gasturbinen bleiben ein zentraler Engpass in der modernen Kriegsführung, glaubwürdige Anbieter sind rar, und ADW produziert bereits serienmäßig Turbojets für UAVs, die bei aktiven Verteidigungskunden im Einsatz sind. Das größere Upside liegt jedoch in Anwendungen mit höherem Schub für größere UAVs und Marschflugkörper, potenziell auch für Taurus. Während der Kaufpreis nicht offengelegt wurde und der kurzfristige EPS-Beitrag unklar bleibt, sehen wir erhebliches Potenzial in einem Markt, der mit über 60% p.a. wächst und Margen von über 30% aufweist (mwb-Schätzung). Wir erhöhen unser Kursziel auf EUR 520,00 (zuvor EUR 505,00) und bestätigen unsere Kaufempfehlung. Mit lediglich 10,1x 2026E EV/EBITDA erscheint MTU weiterhin zu günstig bewertet, und unser multiples-basiertes Bewertungsmodell deutet auf ein Kursniveau von über EUR 600,00 hin. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mtu-aero-engines-ag





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