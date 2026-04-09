DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Fragile Waffenruhe veranlasst zu Gewinnmitnahmen

DOW JONES--Die europäischen Börsen geben am Donnerstagvormittag nach. Die Waffenruhe im Iran-Krieg, die weltweit am Mittwoch an den Börsen mit starken Kursgewinnen gefeiert wurde, scheint fragil. Israel greift im Libanon weiter an, und insbesondere ist die wichtige Straße von Hormus für Öltanker offenbar weiter weitgehend blockiert, weil Iran fordert, den Libanon in die vereinbarte zweiwöchige Feuerpause einzubeziehen. US-Präsident Trump droht dem Iran derweil mit der Wiederaufnahme der Angriffe.

Der DAX verliert 0,9 Prozent auf 23.866 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,7 Prozent auf 5.875 Punkte nach. Die in Reaktion auf die Waffenruhe drastisch gesunkenen Ölpreise ziehen wieder an. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt um 3,2 Prozent auf 97,82 Dollar. Beobachter weisen darauf hin, dass die Ölpreise auch dann noch längere Zeit auf hohem Niveau verharren dürften, wenn die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr wieder geöffnet würde. Denn es werde einige Zeit dauern, die zerstörte Energieinfrastruktur wiederaufzubauen. Dazu ist unklar, ob Iran möglicherweise zukünftig Durchfahrtsgebühren erheben wird, wie jüngst offenbar geschehen.

Abseits des Kriegs im Nahen Osten ist die Nachrichtenlage dünn. Konjunkturseitig ist die Produktion des produzierenden Gewerbes in Deutschland im Februar wider Erwarten etwas gesunken. Allerdings wurde der Vormonatswert nach oben revidiert. Die deutschen Exporte erhöhten sich überraschend stark gegenüber dem Vormonat.

In den USA werden unter anderem die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und die Februar-Daten zu den Persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht. Im Blick haben die Akteure aber bereits stärker am Freitag anstehende neue Preisdaten, die potenziell Folgen des Ölpreisanstiegs seit dem Beginn des Iran-Kriegs zeigen dürften. Die Frage dürfte vor allem sein, wie stark sich dies auf die Inflation ausgewirkt hat, was wiederum Rückschlüsse auf die Zinsentwicklung ermöglichen könnte.

Auch auf Unternehmensseite gibt es wenige Nachrichten. Lufthansa geben um 3,5 Prozent nach, hatten allerdings am Mittwoch einen Kurssprung von über 10 Prozent verzeichnet. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat ihre Mitglieder für Freitag zum Streik aufgerufen.

Der österreichische Ölkonzern OMV hat mitgeteilt, dass die Ertragsentwicklung seiner Sparte Exploration & Production im ersten Quartal durch den Nahostkonflikt beeinträchtigt wurde. Höhere Öl- und Gaspreise hätten dies jedoch überkompensiert. Die Aktie sinkt gleichwohl um 0,8 Prozent, während der Sektor der Öl- und Gaswerte 0,7 Prozent im Plus notiert. Ölwerte waren am Mittwoch im Gefolge des Ölpreis-Absturzes stark gefallen, gehören aber zu den Gewinnern des Krieges.

Im Rüstungssektor verlieren Renk 2 Prozent und profitieren somit nicht von einer Kaufempfehlung der DZ Bank.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.875,19 -0,7 -38,18 5.913,37 1,4 Stoxx-50 5.080,82 -0,4 -19,14 5.099,96 3,3 DAX 23.865,52 -0,9 -215,11 24.080,63 -2,6 MDAX 29.976,22 -1,1 -318,86 27.039,42 -2,1 TecDAX 3.548,54 -1,3 -47,13 3.091,28 -2,0 SDAX 17.093,54 -0,8 -141,42 13.062,07 -0,5 CAC 8.224,98 -0,5 -38,89 8.263,87 0,9 SMI 13.108,85 -0,0 -4,58 13.113,43 -1,2 ATX 5.627,34 -0,7 -37,74 5.665,08 5,7 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:05 Uhr EUR/USD 1,1660 -0,0 -0,0002 1,1662 1,1692 EUR/JPY 185,3 +0,2 0,4100 184,89 185,1000 EUR/CHF 0,9219 -0,1 -0,0009 0,9228 0,9220 EUR/GBP 0,8706 0,0 0,0000 0,8706 0,8698 USD/JPY 158,9 +0,2 0,3200 158,58 158,2800 GBP/USD 1,3391 -0,0 -0,0001 1,3392 1,3439 USD/CNY 6,8386 +0,1 0,0099 6,8287 6,8287 USD/CNH 6,8382 +0,1 0,0063 6,8319 6,8288 AUS/USD 0,7032 -0,2 -0,0011 0,7043 0,7055 Bitcoin/USD 71.075,54 -0,4 -302,17 71.377,71 70.992,72 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 97,21 +3,0 2,80 94,41 Brent/ICE 97,82 +3,2 3,07 94,75 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.730,69 +0,3 14,57 4.716,12 Silber 74,12 -0,0 0,00 74,12 Platin 2.011,60 -0,9 -18,01 2.029,61 ===

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