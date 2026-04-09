Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 09.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Research Capital bestätigt $3,00 Kursziel - FUTR zündet die nächste Stufe: Vom Fintech zur globalen Finanzplattform
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
09.04.2026 10:21 Uhr
274 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Leichter - Fragile Waffenruhe veranlasst zu Gewinnmitnahmen

DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Fragile Waffenruhe veranlasst zu Gewinnmitnahmen

DOW JONES--Die europäischen Börsen geben am Donnerstagvormittag nach. Die Waffenruhe im Iran-Krieg, die weltweit am Mittwoch an den Börsen mit starken Kursgewinnen gefeiert wurde, scheint fragil. Israel greift im Libanon weiter an, und insbesondere ist die wichtige Straße von Hormus für Öltanker offenbar weiter weitgehend blockiert, weil Iran fordert, den Libanon in die vereinbarte zweiwöchige Feuerpause einzubeziehen. US-Präsident Trump droht dem Iran derweil mit der Wiederaufnahme der Angriffe.

Der DAX verliert 0,9 Prozent auf 23.866 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,7 Prozent auf 5.875 Punkte nach. Die in Reaktion auf die Waffenruhe drastisch gesunkenen Ölpreise ziehen wieder an. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt um 3,2 Prozent auf 97,82 Dollar. Beobachter weisen darauf hin, dass die Ölpreise auch dann noch längere Zeit auf hohem Niveau verharren dürften, wenn die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr wieder geöffnet würde. Denn es werde einige Zeit dauern, die zerstörte Energieinfrastruktur wiederaufzubauen. Dazu ist unklar, ob Iran möglicherweise zukünftig Durchfahrtsgebühren erheben wird, wie jüngst offenbar geschehen.

Abseits des Kriegs im Nahen Osten ist die Nachrichtenlage dünn. Konjunkturseitig ist die Produktion des produzierenden Gewerbes in Deutschland im Februar wider Erwarten etwas gesunken. Allerdings wurde der Vormonatswert nach oben revidiert. Die deutschen Exporte erhöhten sich überraschend stark gegenüber dem Vormonat.

In den USA werden unter anderem die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und die Februar-Daten zu den Persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht. Im Blick haben die Akteure aber bereits stärker am Freitag anstehende neue Preisdaten, die potenziell Folgen des Ölpreisanstiegs seit dem Beginn des Iran-Kriegs zeigen dürften. Die Frage dürfte vor allem sein, wie stark sich dies auf die Inflation ausgewirkt hat, was wiederum Rückschlüsse auf die Zinsentwicklung ermöglichen könnte.

Auch auf Unternehmensseite gibt es wenige Nachrichten. Lufthansa geben um 3,5 Prozent nach, hatten allerdings am Mittwoch einen Kurssprung von über 10 Prozent verzeichnet. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat ihre Mitglieder für Freitag zum Streik aufgerufen.

Der österreichische Ölkonzern OMV hat mitgeteilt, dass die Ertragsentwicklung seiner Sparte Exploration & Production im ersten Quartal durch den Nahostkonflikt beeinträchtigt wurde. Höhere Öl- und Gaspreise hätten dies jedoch überkompensiert. Die Aktie sinkt gleichwohl um 0,8 Prozent, während der Sektor der Öl- und Gaswerte 0,7 Prozent im Plus notiert. Ölwerte waren am Mittwoch im Gefolge des Ölpreis-Absturzes stark gefallen, gehören aber zu den Gewinnern des Krieges.

Im Rüstungssektor verlieren Renk 2 Prozent und profitieren somit nicht von einer Kaufempfehlung der DZ Bank. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  5.875,19  -0,7   -38,18    5.913,37      1,4 
Stoxx-50    5.080,82  -0,4   -19,14    5.099,96      3,3 
DAX      23.865,52  -0,9  -215,11    24.080,63      -2,6 
MDAX      29.976,22  -1,1  -318,86    27.039,42      -2,1 
TecDAX     3.548,54  -1,3   -47,13    3.091,28      -2,0 
SDAX      17.093,54  -0,8  -141,42    13.062,07      -0,5 
CAC       8.224,98  -0,5   -38,89    8.263,87      0,9 
SMI      13.108,85  -0,0   -4,58    13.113,43      -1,2 
ATX       5.627,34  -0,7   -37,74    5.665,08      5,7 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:05 Uhr 
EUR/USD      1,1660  -0,0  -0,0002     1,1662     1,1692 
EUR/JPY      185,3  +0,2   0,4100     184,89    185,1000 
EUR/CHF      0,9219  -0,1  -0,0009     0,9228     0,9220 
EUR/GBP      0,8706  0,0   0,0000     0,8706     0,8698 
USD/JPY      158,9  +0,2   0,3200     158,58    158,2800 
GBP/USD      1,3391  -0,0  -0,0001     1,3392     1,3439 
USD/CNY      6,8386  +0,1   0,0099     6,8287     6,8287 
USD/CNH      6,8382  +0,1   0,0063     6,8319     6,8288 
AUS/USD      0,7032  -0,2  -0,0011     0,7043     0,7055 
Bitcoin/USD  71.075,54  -0,4  -302,17    71.377,71   70.992,72 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     97,21  +3,0    2,80      94,41 
Brent/ICE     97,82  +3,2    3,07      94,75 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.730,69  +0,3   14,57    4.716,12 
Silber       74,12  -0,0    0,00      74,12 
Platin     2.011,60  -0,9   -18,01    2.029,61 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 03:45 ET (07:45 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.