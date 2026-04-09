Berlin (ots) -Die Zahl der Männer mit diagnostiziertem Testosteronmangel ist in Deutschland zwischen 2015 und 2021 in der Altersgruppe der 30- bis 69-Jährigen deutlich gestiegen. Meist wurde als Ursache eine Funktionsstörung der Hoden diagnostiziert. Eine gezielte Diagnostik und Therapie erfolgten bislang nicht ausreichend. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift The Aging Male(1).Unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Zitzmann wurden im Rahmen der Studie Abrechnungsdaten von rund vier Millionen gesetzlich versicherten Männern im Alter von 30 bis 80 Jahren aus dem Zeitraum 2014 bis 2021 analysiert. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung erhielten im Jahr 2021 rund 0,87 Prozent der Männer eine Testosteronmangel-Diagnose - also neun von 1000 Männern. Bei 0,62 Prozent wurde ein "primärer Testosteronmangel" diagnostiziert, der aus einer Funktionsstörung der Hoden resultiert. Dies entspricht sechs von 1000 Männern. In den übrigen Fällen wurde ein "sekundärer Testosteronmangel" (0,16 Prozent) oder ein sogenannter "funktioneller Testosteronmangel" (0,09 Prozent) diagnostiziert. Letzterer tritt insbesondere im Zusammenhang mit verschiedenen Krankheiten oder einem schlechten Lebensstil auf.Die Diagnosen für alle drei Testosteronmangel-Formen nahm über die Jahre stetig zu.Unzureichende Diagnostik und VersorgungDie Studienergebnisse weichen deutlich von früheren Schätzungen ab, die von einer erheblich höheren Zahl an Erkrankten ausgehen. Dies deutet darauf hin, dass ein männlicher Testosteronmangel vielfach nicht erkannt und/oder fehlerhaft kodiert wird. Entsprechend erhalten viele Betroffene trotz klarer Symptome keine angemessene Behandlung.(1)Doch auch bei den Männern, die eine Diagnose erhielten, ist die Versorgung unzureichend. So erhielt lediglich etwa jeder dritte Mann mit diagnostiziertem primärem oder sekundärem Testosteronmangel innerhalb eines Jahres eine Testosterontherapie. Auch beim funktionellen Testosteronmangel blieb ein relevanter Teil der Patienten unbehandelt.Darüber hinaus wurden die Begleiterkrankungen der betroffenen Männer erfasst sowie das Ausmaß der Arbeitsunfähigkeit bei behandelten im Vergleich zu unbehandelten Männern mit diagnostiziertem Testosteronmangel ermittelt.Zu den häufigsten Begleiterkrankungen zählten Bluthochdruck, Rückenschmerzen und Fettstoffwechselstörungen wie ein erhöhter Cholesterinspiegel.Auch die Krankschreibungen wurden analysiert. Die Arbeitsunfähigkeitsrate war bei den Männern ohne Therapie fast doppelt so hoch wie bei den behandelten (17,1 gegenüber 9,71 Prozent).(1,2)Verbesserte Lebensqualität und geringere Kosten für die Gesellschaft"Die Studie zeigt", so Prof. Dr. Zitzmann, "dass das Bewusstsein der Ärztinnen und Ärzte für eine gezielte Diagnostik und Therapie des Testosteronmangels geschärft werden muss". Dies könne, so der Wissenschaftler weiter, die Lebensqualität der Betroffenen erhöhen und die Kosten für die Gesellschaft senken.Das Hormon Testosteron hat beim Mann vielfältige Auswirkungen auf zahlreiche Vitalfunktionen und Befindlichkeiten. Betroffene Männer fühlen sich oft müde und erschöpft. Typisch ist Libidoverlust, auch Potenzstörungen sind möglich. Weitere Symptome sind eine Zunahme an viszeralem Fettgewebe (Bauchfett), Abnahme der Muskelmasse und -kraft, Konzentrations- und Schlafstörungen sowie depressive Verstimmungen.(2)Quellen1. Zitzmann M, Ortius-Lechner D, Thierfelder N, Schindler C, Häckl D. Diagnosis and Management of Male Hypogonadism in Germany. The Aging Male. 2025; 28(1):2602243.2. Salonia A et al. EAU Guidelines on sexual and reproductive health. European Association of Urology 2026. Online unter: http://ots.de/UaQLN3. (http://ots.de/UaQLN3) Letzter Zugriff: 23.03.2026.Über Besins Healthcare GermanyBesins Healthcare Germany ist Teil der weltweit aktiven Besins Healthcare-Gruppe. Wir sind einer der führenden Hersteller moderner Hormonpräparate. Als hochspezialisierter Partner in der Gynäkologie und Andrologie/Urologie bieten wir Ihnen ein besonders breit gefächertes Portfolio an innovativen Präparaten für die Frauen- und Männergesundheit - mit vielfältigen Lösungen für individuelle Therapieansätze.In der Forschung & Entwicklung gilt unser besonderes Augenmerk der Galenik. Als weltweit erstes Pharmaunternehmen haben wir Hormone in Gel-Form für die transdermale Anwendung auf den Markt gebracht. Damit sind wir bei der Behandlung von Hormonmangel-Beschwerden bis heute richtungsweisend.Das Familienunternehmen Besins Healthcare wurde 1885 in Paris gegründet und ist seit 1992 auch in Deutschland - mit Firmensitz in Berlin - aktiv. 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