Circus SE sorgt für Aufmerksamkeit: Das Unternehmen gewinnt eine Ausschreibung der litauischen Streitkräfte - und bringt erstmals seine KI-gestützte Robotik in ein hochsensibles militärisches Umfeld. Für Anleger könnte das mehr sein als nur ein Einzelauftrag. Strategischer Auftrag in Litauen - Zugang zu NATO-Infrastruktur Circus wurde im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens als Gewinner ausgewählt und wird künftig autonome, KI-gestützte Versorgungssysteme in Kasernen in Vilnius integrieren. Der Auftrag hat dabei eine besondere Qualität. Litauen gilt als zentraler Standort innerhalb der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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