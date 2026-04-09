Wolfsburg (ots) -- 29 Konzerte auf zwei Bühnen vom 3. Juli bis 16. August- Internationale Superstars wie OneRepublic, Robin Schulz, Rita Ora, Calum Scott, Zucchero, Safri Duo, Leony, Milow, Joss Stone, Amy Macdonald, Peter Heppner feat. Marcus Meyn live in Wolfsburg- Vorverkaufsstart am 20. April um 10 Uhr (www.autostadt.de/sommer)- 45 Tage voller Musik, Emotionen und unvergesslicher SommermomentMit einem spektakulären Line-up wird die Autostadt vom 3. Juli bis 16. August erneut zum Open-Air-Festival voller Musik, Lebensfreude und Gänsehautmomenten. Auf zwei Bühnen treten 29 hochkarätige Acts auf, darunter internationale Stars wie OneRepublic, Robin Schulz, Rita Ora und Calum Scott. Publikumslieblinge wie Milow, Amy Macdonald und Gregor Meyle sind ebenso dabei wie die italienischen Ikonen Zucchero und Jovanotti sowie prägende Stimmen der deutschen Popgeschichte: Peter Heppner und Marcus Meyn von Camouflage. Für frische Impulse sorgen Acts wie Paula Carolina, Paula Dalla Corte, Isaak und ClockClock. Der Vorverkauf für die Konzerte startet am 20. April um 10 Uhr (www.autostadt.de/sommer).Edith Gerhardt, Vorsitzende der Geschäftsführung der Autostadt: "Die Autostadt bringt Menschen zusammen und schafft Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben - genau das prägt auch unser Sommerfestival. Mit einem hochkarätigen Musikprogramm und Angeboten für die ganze Familie verwandeln wir unseren Park 2026 für mehrere Wochen in eine Open-Air-Bühne. Das Autostadt-Team und ich freuen uns auf besondere Sommermomente - gemeinsam mit unseren Besucherinnen und Besuchern in der Autostadt."Roland Kalweit, Entertainment-Manager der Autostadt, ergänzt: "Mit 29 Konzerten auf zwei Bühnen präsentieren wir in diesem Jahr ein starkes, internationales Line-up. Von großen Pop-Acts über prägende Künstlerpersönlichkeiten bis hin zu spannenden Newcomern ist alles dabei. Gerade diese Mischung macht den besonderen Reiz unseres Festivals aus - sie verbindet internationale Stars mit Acts, die man so nicht überall live erleben kann, und schafft damit jeden Abend ein unverwechselbares Konzerterlebnis."Die Konzerte finden auf zwei Bühnen statt: auf der Lagunenbühne mit den ikonischen Autotürmen im Hintergrund (Beginn: 20 Uhr) sowie auf der intimeren Porsche Bühne (Beginn: 18 Uhr). Die Eintrittspreise variieren je nach Konzert und Veranstaltungsort und reichen von 21,20 Euro bis 54,50 Euro. Das Sommerfestival lädt bereits tagsüber zu einem vielfältigen Rahmenprogramm für die ganze Familie ein: Auf "Cool Summer Island" sorgt ein Sandstrand mit erfrischenden Drinks für echtes Urlaubsgefühl, während im Park wöchentlich wechselnde Open-Air-Aktionen große und kleine Gäste gleichermaßen begeistern.Freitag, 3. Juli - Rita OraSonntag, 5. Juli - JovanottiMittwoch, 8. Juli - Miles Electric BandFreitag, 10. Juli - Safri DuoSamstag, 11. Juli - BausaSonntag, 12. Juli - Peter Heppner Band feat. Marcus MeynDienstag, 14. Juli - Laith AI-DeenMittwoch, 15. Juli - Dominique Fils-AiméDonnerstag, 16. Juli - OneRepublicFreitag, 17. Juli - BrucknerSamstag, 18. Juli - ZuccheroSonntag, 19. Juli - Asaf AvidanDienstag, 21. Juli - LedisiDonnerstag, 23. Juli - IsaakFreitag, 24. Juli - Joss StoneSamstag, 25. Juli - Ryan McMullanDonnerstag, 30. Juli - Paula Dalla CorteFreitag, 31. Juli - Ida Nielsen & The FunkbotsSamstag, 1. August - Gregor MeyleSonntag, 2. August - Sons of the EastMittwoch, 5. August - MilowDonnerstag, 6. August - Kai StraussFreitag, 7. August - Robin SchulzSamstag, 8. August - ClockClockSonntag, 9. August - Paula CarolinaDonnerstag, 13. August - LeonyFreitag, 14. August - Natasha BedingfieldSamstag, 15. August - Amy MacdonaldSonntag, 16. August - Calum ScottPressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/6251933