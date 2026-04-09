Wolfsburg (ots) -
- 29 Konzerte auf zwei Bühnen vom 3. Juli bis 16. August
- Internationale Superstars wie OneRepublic, Robin Schulz, Rita Ora, Calum Scott, Zucchero, Safri Duo, Leony, Milow, Joss Stone, Amy Macdonald, Peter Heppner feat. Marcus Meyn live in Wolfsburg
- Vorverkaufsstart am 20. April um 10 Uhr (www.autostadt.de/sommer)
- 45 Tage voller Musik, Emotionen und unvergesslicher Sommermoment
Mit einem spektakulären Line-up wird die Autostadt vom 3. Juli bis 16. August erneut zum Open-Air-Festival voller Musik, Lebensfreude und Gänsehautmomenten. Auf zwei Bühnen treten 29 hochkarätige Acts auf, darunter internationale Stars wie OneRepublic, Robin Schulz, Rita Ora und Calum Scott. Publikumslieblinge wie Milow, Amy Macdonald und Gregor Meyle sind ebenso dabei wie die italienischen Ikonen Zucchero und Jovanotti sowie prägende Stimmen der deutschen Popgeschichte: Peter Heppner und Marcus Meyn von Camouflage. Für frische Impulse sorgen Acts wie Paula Carolina, Paula Dalla Corte, Isaak und ClockClock. Der Vorverkauf für die Konzerte startet am 20. April um 10 Uhr (www.autostadt.de/sommer).
Edith Gerhardt, Vorsitzende der Geschäftsführung der Autostadt: "Die Autostadt bringt Menschen zusammen und schafft Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben - genau das prägt auch unser Sommerfestival. Mit einem hochkarätigen Musikprogramm und Angeboten für die ganze Familie verwandeln wir unseren Park 2026 für mehrere Wochen in eine Open-Air-Bühne. Das Autostadt-Team und ich freuen uns auf besondere Sommermomente - gemeinsam mit unseren Besucherinnen und Besuchern in der Autostadt."
Roland Kalweit, Entertainment-Manager der Autostadt, ergänzt: "Mit 29 Konzerten auf zwei Bühnen präsentieren wir in diesem Jahr ein starkes, internationales Line-up. Von großen Pop-Acts über prägende Künstlerpersönlichkeiten bis hin zu spannenden Newcomern ist alles dabei. Gerade diese Mischung macht den besonderen Reiz unseres Festivals aus - sie verbindet internationale Stars mit Acts, die man so nicht überall live erleben kann, und schafft damit jeden Abend ein unverwechselbares Konzerterlebnis."
Die Konzerte finden auf zwei Bühnen statt: auf der Lagunenbühne mit den ikonischen Autotürmen im Hintergrund (Beginn: 20 Uhr) sowie auf der intimeren Porsche Bühne (Beginn: 18 Uhr). Die Eintrittspreise variieren je nach Konzert und Veranstaltungsort und reichen von 21,20 Euro bis 54,50 Euro. Das Sommerfestival lädt bereits tagsüber zu einem vielfältigen Rahmenprogramm für die ganze Familie ein: Auf "Cool Summer Island" sorgt ein Sandstrand mit erfrischenden Drinks für echtes Urlaubsgefühl, während im Park wöchentlich wechselnde Open-Air-Aktionen große und kleine Gäste gleichermaßen begeistern.
Freitag, 3. Juli - Rita Ora
Sonntag, 5. Juli - Jovanotti
Mittwoch, 8. Juli - Miles Electric Band
Freitag, 10. Juli - Safri Duo
Samstag, 11. Juli - Bausa
Sonntag, 12. Juli - Peter Heppner Band feat. Marcus Meyn
Dienstag, 14. Juli - Laith AI-Deen
Mittwoch, 15. Juli - Dominique Fils-Aimé
Donnerstag, 16. Juli - OneRepublic
Freitag, 17. Juli - Bruckner
Samstag, 18. Juli - Zucchero
Sonntag, 19. Juli - Asaf Avidan
Dienstag, 21. Juli - Ledisi
Donnerstag, 23. Juli - Isaak
Freitag, 24. Juli - Joss Stone
Samstag, 25. Juli - Ryan McMullan
Donnerstag, 30. Juli - Paula Dalla Corte
Freitag, 31. Juli - Ida Nielsen & The Funkbots
Samstag, 1. August - Gregor Meyle
Sonntag, 2. August - Sons of the East
Mittwoch, 5. August - Milow
Donnerstag, 6. August - Kai Strauss
Freitag, 7. August - Robin Schulz
Samstag, 8. August - ClockClock
Sonntag, 9. August - Paula Carolina
Donnerstag, 13. August - Leony
Freitag, 14. August - Natasha Bedingfield
Samstag, 15. August - Amy Macdonald
Sonntag, 16. August - Calum Scott
Pressekontakt:
Autostadt GmbH
Unternehmenskommunikation
Stadtbrücke
38440 Wolfsburg
Telefon +49 - (0) 5361 40-1444
Telefax +49 - (0) 5361 40-1419
E-Mail: pressestelle@autostadt.de
Original-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/6251933
- 29 Konzerte auf zwei Bühnen vom 3. Juli bis 16. August
- Internationale Superstars wie OneRepublic, Robin Schulz, Rita Ora, Calum Scott, Zucchero, Safri Duo, Leony, Milow, Joss Stone, Amy Macdonald, Peter Heppner feat. Marcus Meyn live in Wolfsburg
- Vorverkaufsstart am 20. April um 10 Uhr (www.autostadt.de/sommer)
- 45 Tage voller Musik, Emotionen und unvergesslicher Sommermoment
Mit einem spektakulären Line-up wird die Autostadt vom 3. Juli bis 16. August erneut zum Open-Air-Festival voller Musik, Lebensfreude und Gänsehautmomenten. Auf zwei Bühnen treten 29 hochkarätige Acts auf, darunter internationale Stars wie OneRepublic, Robin Schulz, Rita Ora und Calum Scott. Publikumslieblinge wie Milow, Amy Macdonald und Gregor Meyle sind ebenso dabei wie die italienischen Ikonen Zucchero und Jovanotti sowie prägende Stimmen der deutschen Popgeschichte: Peter Heppner und Marcus Meyn von Camouflage. Für frische Impulse sorgen Acts wie Paula Carolina, Paula Dalla Corte, Isaak und ClockClock. Der Vorverkauf für die Konzerte startet am 20. April um 10 Uhr (www.autostadt.de/sommer).
Edith Gerhardt, Vorsitzende der Geschäftsführung der Autostadt: "Die Autostadt bringt Menschen zusammen und schafft Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben - genau das prägt auch unser Sommerfestival. Mit einem hochkarätigen Musikprogramm und Angeboten für die ganze Familie verwandeln wir unseren Park 2026 für mehrere Wochen in eine Open-Air-Bühne. Das Autostadt-Team und ich freuen uns auf besondere Sommermomente - gemeinsam mit unseren Besucherinnen und Besuchern in der Autostadt."
Roland Kalweit, Entertainment-Manager der Autostadt, ergänzt: "Mit 29 Konzerten auf zwei Bühnen präsentieren wir in diesem Jahr ein starkes, internationales Line-up. Von großen Pop-Acts über prägende Künstlerpersönlichkeiten bis hin zu spannenden Newcomern ist alles dabei. Gerade diese Mischung macht den besonderen Reiz unseres Festivals aus - sie verbindet internationale Stars mit Acts, die man so nicht überall live erleben kann, und schafft damit jeden Abend ein unverwechselbares Konzerterlebnis."
Die Konzerte finden auf zwei Bühnen statt: auf der Lagunenbühne mit den ikonischen Autotürmen im Hintergrund (Beginn: 20 Uhr) sowie auf der intimeren Porsche Bühne (Beginn: 18 Uhr). Die Eintrittspreise variieren je nach Konzert und Veranstaltungsort und reichen von 21,20 Euro bis 54,50 Euro. Das Sommerfestival lädt bereits tagsüber zu einem vielfältigen Rahmenprogramm für die ganze Familie ein: Auf "Cool Summer Island" sorgt ein Sandstrand mit erfrischenden Drinks für echtes Urlaubsgefühl, während im Park wöchentlich wechselnde Open-Air-Aktionen große und kleine Gäste gleichermaßen begeistern.
Freitag, 3. Juli - Rita Ora
Sonntag, 5. Juli - Jovanotti
Mittwoch, 8. Juli - Miles Electric Band
Freitag, 10. Juli - Safri Duo
Samstag, 11. Juli - Bausa
Sonntag, 12. Juli - Peter Heppner Band feat. Marcus Meyn
Dienstag, 14. Juli - Laith AI-Deen
Mittwoch, 15. Juli - Dominique Fils-Aimé
Donnerstag, 16. Juli - OneRepublic
Freitag, 17. Juli - Bruckner
Samstag, 18. Juli - Zucchero
Sonntag, 19. Juli - Asaf Avidan
Dienstag, 21. Juli - Ledisi
Donnerstag, 23. Juli - Isaak
Freitag, 24. Juli - Joss Stone
Samstag, 25. Juli - Ryan McMullan
Donnerstag, 30. Juli - Paula Dalla Corte
Freitag, 31. Juli - Ida Nielsen & The Funkbots
Samstag, 1. August - Gregor Meyle
Sonntag, 2. August - Sons of the East
Mittwoch, 5. August - Milow
Donnerstag, 6. August - Kai Strauss
Freitag, 7. August - Robin Schulz
Samstag, 8. August - ClockClock
Sonntag, 9. August - Paula Carolina
Donnerstag, 13. August - Leony
Freitag, 14. August - Natasha Bedingfield
Samstag, 15. August - Amy Macdonald
Sonntag, 16. August - Calum Scott
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