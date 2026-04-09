Die Sensation ist perfekt: Der Tech-Pionier RoboSense meldet heute Morgen für das erste Quartal eine Absatz-Explosion von über 1.450 Prozent im Robotik-Sektor. Damit überflügeln Roboter-Sensoren erstmals das klassische Autogeschäft. Es ist das Signal für eine historische Sektor-Rotation: KI verlässt den Bildschirm und zieht in die Fabrikhallen und Haushalte ein.Die heute veröffentlichten Daten zeigen schwarz auf weiß, dass Künstliche Intelligenz ihre rein digitale Hülle abstreift. Mit einer Steigerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär