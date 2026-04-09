Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Börse aktuell steht ganz im Zeichen der jüngsten FOMC-Protokolle, die ein klares Bild zeichnen: Die US-Notenbank befindet sich in einer schwierigen Lage zwischen Inflationsbekämpfung und wachsender Sorge um den Arbeitsmarkt, so die Experten von XTB.Während die Minutes eine zunehmend hawkishe Haltung widerspiegeln würden, bleibe die Marktreaktion überraschend verhalten. Besonders das Währungspaar EURUSD zeige kaum Bewegung - ein Hinweis darauf, dass Investoren die Aussagen bereits als teilweise überholt betrachten würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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