Linz (www.anleihencheck.de) - Die Primäraufgabe der Ungarischen Zentralbank (MNB) ist neben der Finanzstabilität die Sicherstellung der Preisstabilität, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In Zeiten volatiler Rohstoffmärkte bedeute dies die konsequente Anpassung der Leitzinsen an Inflationsrisiken. Ende März habe die Notenbank den Leitzins bei 6,25% belassen, während der Inflationsausblick für 2026 von 3,2% auf 3,8% angehoben worden sei. Einige Volkswirte würden im Jahresverlauf sogar Raten über 5% erwarten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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