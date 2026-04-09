Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Hoch notierte der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bei 126,64, konnte diese Gewinne aber nicht halten und liegt am Morgen wieder unter dem Niveau des Vorwochenhochs, das mit dem 38,2%-Retracement (126,26) korrespondiert, so die Helaba.Mit dem damit erfolgten Sprung über die 21-Tage-Linie helle sich das technische Bild aber auf und auch indikatorenseitig verbessere sich die Lage. Noch sei der DMI zwar ein Kaufsignal schuldig, der ADX gebe aber weiter nach und MACD und Stochastic würden oberhalb ihrer Signallinien weiter ansteigen. Die nächsten Hürden würden sich bei rund 126,90 finden lassen, unter anderem in Form der 55-Tage-Linie. Unterhalb der 21-Tage-Linie seien Unterstützungen unverändert bei 125,05 und 124,25 zu lokalisieren. (09.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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