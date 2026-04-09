Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aussicht auf ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen am Persischen Golf haben an den Finanzmärkten zu einer Erholung geführt, wobei die Öl- und Gasnotierungen massiv gesunken sind, so die Helaba.Dies habe die Inflations- und Zinssorgen reduziert und verbessere die konjunkturellen Perspektiven. Noch aber gelte es zu beachten, dass die Rücksetzer bei den Energiepreisen erst etwa die Hälfte der Anstiege seit dem Kriegsbeginn wettgemacht hätten. Zudem scheine die Waffenruhe brüchig zu sein. Erst ein nachhaltiger Friedensschluss könnte wohl in den kommenden Wochen und Monaten zu einer weiteren Normalisierung beitragen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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