Der französische Energiekonzern EDF will mit einem neuen Programm auch die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs in Frankreich vorantreiben. 30 Millionen Euro sind für Kaufzuschüsse für E-Lkw vorgesehen. Mit 50 Millionen Euro sollen 180 Ladestationen für elektrische Fernverkehrs-Lkw binnen drei Jahren finanziert werden. Die Kaufprämie richtet sich an Unternehmen, die Diesel-Lkw durch rein elektrische Lkw ersetzen wollen. Statt allerdings von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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