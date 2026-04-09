Die Premiummarke Denza des chinesischen Autokonzerns BYD hat mit einem Event in Paris ihre Internationalisierung eingeläutet. Dabei feierte nicht nur wie bereits angekündigt der vollelektrische Shooting Brake Denza Z9GT seine Europapremiere, sondern auch der Plug-in-Hybrid Denza D9 dm-i, ein luxuriös ausgestatteter Van. Die Internationalisierungsbestrebungen von Denza waren schon länger bekannt: So hatte die BYD-Premiummarke bereits vergangenen Juni ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net