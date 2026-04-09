Während viele Anleger auf die bekannten Namen schauen, entsteht im Hintergrund ein klarer Gewinner des KI-Booms. Genau dort, wo moderne Rechenzentren an ihre Grenzen stoßen, liefert dieses Unternehmen die entscheidende Infrastruktur - und sitzt damit an einer der wichtigsten Stellschrauben der gesamten Entwicklung.Operativ läuft es rund: Wachstumsraten von rund 30 Prozent treffen auf starke Margen. Besonders spannend ist die enge Verzahnung mit großen Tech-Konzernen, deren Investitionen in KI-Infrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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