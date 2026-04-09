© Foto: OpenAIAustralien sichert sich mit staatlicher Hilfe Extra-Sprit aus aller Welt. Was der Deal für die Versorgung jetzt bedeutet.Ampol und Viva Energy haben sich mit der australischen Regierung auf Bedingungen geeinigt, um mehr Treibstoff nach Australien zu bringen, wie MT Newswires berichtet. Dies sagte Premierminister Anthony Albanese am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Albanese sagte: "Das ist kein normaler Geschäftsbetrieb. Wichtig ist, dass es sich hier in Australien um zusätzliche Lieferungen handelt, die sie beziehen können. Und im Rahmen dieser Vereinbarung kann die Regierung natürlich bestimmen, wohin diese Lieferungen gehen. Sie sollen insbesondere in ländliche Regionen Australiens …Den vollständigen Artikel lesen
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