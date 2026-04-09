GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
Vor zwei Jahren lancierte die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich im Auftrag des Kantonsrats das Pilotprojekt «First Responder Kanton Zürich» - eine flächendeckende Notfallversorgung mit qualifizierten Ersthelferinnen und Ersthelfern. First Responder leiten bei Herz-Kreislauf-Stillstand Sofortmassnahmen ein und überbrücken so die kritische Zeit bis zum Eintreffen der professionellen Rettungskräfte. Die Bilanz nach zwei Jahren fällt positiv aus.
Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde, rechtzeitig und richtig eingeleitete Wiederbelebungsmassnahmen sind für das Überleben entscheidend. First Responder sind geschult darin, Basismassnahmen wie Herzdruckmassage, Beatmung oder Defibrillation durchzuführen. Befinden sich First Responder in der Nähe eines Einsatzortes, werden sie geodatenbasiert über die First-Responder-App von der Einsatzleitzentrale 144 parallel zum Rettungsdienst aufgeboten - wenn sie vor diesem am Einsatzort eintreffen können. Trifft der Rettungsdienst ein, übernimmt dieser die weitere medizinische Versorgung der betroffenen Person.
Erfolgreiches Pilotprojekt
Weitere Ersthelferinnen und Ersthelfer willkommen
Interessierte können sich über die Website https://firstresponder.gvz.ch/first-responder/ informieren und anmelden.
Link zur Medienmitteilung
Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.
Ansprechpersonen für Medien:
Renato Mathys, Leiter Feuerwehr
Irene Schertenleib, Kommunikationsspezialistin
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich
|Thurgauerstrasse 56
|8050 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|044 308 21 11
|E-Mail:
|info@gvz.ch
|Internet:
|www.gvz.ch
|EQS News ID:
|2305800
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2305800 09.04.2026 CET/CEST