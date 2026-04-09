Stuttgart/ München (ots) -- Nach "Beim BENZ - DAS HOFBRÄU ZELT" setzen auch "ZUM WASENWIRT", "Göckelesmaier" und "Die Almhütte Royal" auf SafeNow- Die Erweiterung auf alle Festzelte zeigt die erfolgreiche Etablierung von SafeNow und stärkt das Sicherheitsgefühl für rund 1,5 Millionen Besucher:innen- Marcel Benz, Festwirt & Sprecher der Festwirte: Dass SafeNow nun auch in allen Festzelten eingesetzt wird, ist aus unserer Sicht ein folgerichtiger Schritt."- Tilman Rumland, Gründer & CEO SafeNow: "Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir dazu beitragen, dass Feiern noch sicherer und unbeschwert möglich bleibt."Zum 86. Stuttgarter Frühlingsfest, das vom 18. April bis 10. Mai 2026 auf dem Cannstatter Wasen stattfindet, setzen dieses Jahr erstmals alle Zelte auf SafeNow: Nachdem "Beim BENZ - DAS HOFBRÄU ZELT" bereits seit 2023 eine SafeNow Zone ist, kommt die schnellste, selbstbestimmte Sicherheitsinfrastruktur der Welt 2026 auch in "ZUM WASENWIRT", "Göckelesmaier" und "Die Almhütte Royal" zum Einsatz. Damit sind alle Festzelte auf einem der größten Volksfeste Deutschlands SafeNow Zonen und bieten den rund 1,5 Millionen Besucher:innen ein noch besseres Sicherheitsgefühl. Die App, die es Hilfesuchenden ermöglicht, mit einem Klick das Sicherheitspersonal vor Ort zu alarmieren, wird bereits von über 1 Million Nutzer weltweit verwendet.Tilman Rumland, Gründer und CEO von SafeNow: "Unser Ziel ist es, Sicherheit für alle Menschen frei zugänglich zu machen. Dass SafeNow beim Stuttgarter Frühlingsfest jetzt in allen vier Festzelten im Einsatz ist, zeigt, wie wichtig schnelle und einfach erreichbare Hilfe auch im Festbetrieb ist. Gemeinsam mit unseren Partnern tragen wir dazu bei, dass Feiern noch sicherer und unbeschwert bleibt.Marcel Benz, Inhaber und Festwirt von "Beim BENZ - DAS HOFBRÄU ZELT" und Vorreiter der SafeNow Zone auf dem Cannstatter Wasen: "Wir sind vom Konzept der App mehr als überzeugt, weil sie präventiv schützt und wir damit ein klares Signal setzen wollen, dass bei uns sicher gefeiert werden kann. Dass SafeNow nun auch in weiteren Festzelten eingesetzt wird, ist aus unserer Sicht ein folgerichtiger Schritt."Michael Schmiedt, Geschäftsführer von "Beim Wasenwirt" ergänzt: "Wir haben das innovative System in den vergangenen Jahren bereits bei 'Beim BENZ - DAS HOFBRÄU ZELT' aufmerksam beobachtet und waren von der Resonanz beeindruckt. In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, ebenfalls neue Wege zu gehen und SafeNow bei uns zu implementieren. Für uns steht fest: Unsere Gäste genießen das Fest mit einem deutlich gesteigerten Sicherheitsgefühl, wenn sie wissen, dass im Bedarfsfall schnelle und diskrete Hilfe nur einen Knopfdruck entfernt ist."Die SafeNow Zone bei "Zum Wasenwirt" wird außerdem von SaveTheNight by Jägermeister unterstützt. Mit Save The Night setzt sich Jägermeister weltweit für eine sichere, vielfältige und respektvolle Nachtkultur ein. Die globale Initiative unterstützte bereits in der Vergangenheit u.a. SafeNow Zonen auf dem Münchner Oktoberfest und in zahlreichen Clubs weltweit.Karl Maier, Festwirt vom "Göckelesmaier", sieht in SafeNow eine konsequente Ergänzung der bisherigen Sicherheitsabläufe: "Gerade im Festzeltbetrieb, in dem alles sehr dynamisch ist, zählt jede Sekunde. SafeNow lässt sich gut in unsere bestehenden Abläufe integrieren, verbessert die Kommunikation im Ernstfall und gibt uns zusätzliche Handlungssicherheit."Mit der SafeNow App können Mitarbeitende und Gäste mit einem Klick einen Alarm an das lokale Sicherheitspersonal schicken. Möglich wird dies durch SafeNow Zonen. In diesen definierten Bereichen erhält das Sicherheitspersonal vor Ort im Ernstfall einen Alarm und sieht sofort, wer Hilfe benötigt. Dank präziser Ortungstechnologie ist auch innerhalb von Gebäuden ein metergenauer Standort möglich, sodass Sicherheitskräfte schnell nachvollziehen können, wo sich die hilfesuchende Person befindet. Das schafft eine besonders hohe Geschwindigkeit, um Helfer und Hilfesuchende zusammenzuführen. Durch die Möglichkeit, unauffällig und schnell Hilfe zu organisieren, werden Gäste, Mitarbeitende und andere Anwesende zu aktiven Teilnehmern der Sicherheitslösung.Über SafeNowSafeNow - Hilfe holen auf Knopfdruck.SafeNow wurde 2018 in München gegründet mit der Vision, allen Menschen weltweit freien Zugang zu schneller Hilfe zu ermöglichen. Heute ist SafeNow die schnellste, selbstbestimmte Sicherheitsinfrastruktur der Welt und wird bereits von über 1 Million Nutzer weltweit verwendet. In SafeNow Zonen verbindet die App Hilfesuchende innerhalb von Sekunden metergenau mit lokalem Sicherheitspersonal. Darüber hinaus bietet die Gruppenfunktion auch außerhalb der Zonen die Möglichkeit, Familie, Freund:innen oder Kolleg:innen schnell und diskret zu alarmieren.Bereits heute bieten ProSiebenSat.1, das Oktoberfest München sowie zahlreiche Festivalveranstalter und Clubs weltweit SafeNow Zonen an, um Gäste und Mitarbeitende effektiv zu schützen. Das Besondere: SafeNow schaltet keine Werbung und verdient auch kein Geld mit persönlichen Daten. Stattdessen wird SafeNow durch Betreiber öffentlicher SafeNow Zonen finanziert. So bleibt SafeNow für alle Menschen kostenlos und werbefrei - für immer.Mehr Informationen zu SafeNow finden Sie hier: www.safenow.appPressekontakt:Petra Fink-WuestFink-Wuest Kommunikation GmbHpress@safenow.deOriginal-Content von: SafeNow, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177444/6251996