Die gestrige Entspannung rund um den Iran führte in einem ersten Impuls, im Kontext der vorangegangenen Attacke auf die Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch, zu einem Ausbruch. Dieser wurde jedoch mit rückläufigen Tagesgewinnen wieder umgekehrt, sodass von einem klaren Gewinn der Bullen keinerlei Rede sein kann. Der Monats-Pivot-Punkt entscheidet Die Abwärtstrendlinie scheint zunächst überwunden. Allerdings kann von einem deutlichen Ausbruch nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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