Still ruht der See bei Novo Nordisk. Seit anderthalb Monaten klebt der Aktienkurs des dänischen Pharmakonzerns knapp über der 30 €-Marke. Kann diese Nachricht der Novo Nordisk-Aktie neuen Schwung verleihen und sollten Anleger jetzt einsteigen? Hat Novo Nordisk den besseren Wirkstoff? Der Markt für orale Abnehmmedikamente heizt sich dieser Tage massiv auf, denn Novo Nordisk sagt dem Erzrivalen Eli Lilly den Kampf an. Nachdem vor wenigen Tagen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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