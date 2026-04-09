© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoEin Gericht stärkt das Pentagon im Streit mit Anthropic. Während Milliardenverträge wackeln, geht es um Sicherheit, Macht und die Zukunft der Technologie.Ein US-Berufungsgericht in Washington hat den Antrag des KI-Unternehmens Anthropic abgelehnt, eine Schwarze Liste des Verteidigungsministeriums vorläufig auszusetzen. Damit bleibt das Unternehmen vorerst von Aufträgen des Pentagons ausgeschlossen, wie CNBC berichtet. Das Gericht begründete seine Entscheidung klar: "Unserer Ansicht nach spricht das Abwägungsergebnis hier zugunsten der Regierung." Das Risiko finanzieller Schäden für ein einzelnes Unternehmen sei begrenzt. Dem gegenüber stehe die Kontrolle darüber, wie das Militär in einem …Den vollständigen Artikel lesen
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