Die hendricks GmbH, baut einen eigenen Spezialbereich Financial Institutions auf. Damit reagiert der Spezialversicherungsmakler für Financial Lines auf steigende regulatorische, operative und haftungsrechtliche Anforderungen. Aufbau und Leitung des neuen Bereichs übernehmen Regina Brune und Harald Kayser. Die hendricks GmbH, Spezialversicherungsmakler für Financial Lines, gründet zum 15.04.2026 einen eigenen Spezialbereich Financial Institutions. Damit baut das Unternehmen sein Leistungsportfolio ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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