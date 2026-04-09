Maklerrenten stehen oft in der Kritik. Die Diskussion greift jedoch zu kurz: Sie blendet aus, wie unterschiedlich die Modelle der Anbieter tatsächlich sind und wie stark diese Unterschiede den langfristigen Erfolg einer Nachfolgelösung beeinflussen - für Makler und deren Kunden. Hier lohnt sich ein genauer Blick. Ein Artikel von Christopher Gentzler, Geschäftsführer der Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbHNachfolgeoptionen gehören zu den zentralen Themen im Versicherungsmaklermarkt. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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