Generali zündet die nächste Wachstumsinitiative: Der italienische Versicherungsriese stößt in einen Billionenmarkt vor. Ein Geschäftsfeld, das langfristig enormes Potenzial eröffnen könnte. Ein spannendes Signal für Anleger der Dividendenperle - auch wenn der Konzern den Markt mit reichlich Verspätung betritt.Generali will sich ein Stück vom boomenden ETF-Markt sichern. Über seine Fondstochter Generali Investments baut der Konzern eine eigene Einheit für börsengehandelte Fonds auf. Damit erfolgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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