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onemarkets Blog
09.04.2026 11:28 Uhr
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Anhaltende Unsicherheit im Nahen Osten dämpft die Aktienmärkte

Der DAX gibt am Vormittag merklich nach und tendiert klar im Minus. Auch der Euro Stoxx 50 verzeichnet Verluste. In den USA notieren die Indizes vorbörslich leicht im Minus. Der Nikkei 225 schloss den Handel am Donnerstag mit deutlichen Abschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen heute erneut geopolitische Spannungen im Nahen Osten. Nach schweren israelischen Luftangriffen im Libanon droht Iran damit, die jüngst vereinbarte Waffenruhe mit den USA infrage zu stellen. Entsprechende Stellungnahmen aus Teheran und Washington sorgen an den Märkten für neue Unsicherheit. Unmittelbar sichtbar wird dies am Rohstoffmarkt: Der Ölpreis zieht wieder an und entwickelt sich erneut zum zentralen Taktgeber für Inflations- und Konjunkturerwartungen. Die Furcht vor weiteren Eskalationen bleibt damit ein zentraler Belastungsfaktor für die Risikobereitschaft der Anleger

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Elmos Semiconductor steht nach einer defensiven Entwicklung im Mittelpunkt. Der Halbleiterhersteller kündigte an, eigene Aktien einzuziehen, um sich strategische Flexibilität für künftige Kapitalmaßnahmen zu verschaffen. Obwohl der Schritt langfristig als strukturell positiv gilt, reagierte die Aktie zunächst verhalten.

Lufthansa gerät nach deutlichen Vortagesgewinnen unter Druck. Hintergrund ist ein für Freitag angekündigter Streik der Flugbegleiter, der insbesondere die Drehkreuze Frankfurt und München trifft. Die Sorge vor Flugausfällen dämpft kurzfristig die Erwartungen, zumal das Papier zuvor stark zugelegt hatte.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX Bear UG66LE 39,73 27781,402226 Punkte 5,98 Open End
DAX Bull UN43W9 17,35 22100,551113 Punkte 13,57 Open End
DAX Bear UN1X9D 16,28 25417,134303 Punkte 14,72 Open End
DAX Bear UN3WGC 11,34 24882,320351 Punkte 21,37 Open End
DAX Bear UG2Y9E 23,81 26151,000498 Punkte 10,02 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.04.2026; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Palo Alto Networks Inc. Call UN4Y3R 2,49 160,00 USD 4,11 16.09.2026
Vonovia SE Call UG1N5N 0,36 30,00 EUR 8,73 16.12.2026
BP PLC Call UG1XQW 0,3 600,00 GBp 9,44 17.06.2026
Amazon.com Inc. Call UG7ND9 3,09 230,00 USD 3,59 16.06.2026
Siemes Energy AG Call UN3DP8 1,38 170,00 EUR 5,86 17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.04.2026; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX Long UG6H8P 3,23 19267,482345 Punkte 5 Open End
DAX Long HB8X6Y 1,37 21408,093802 Punkte 9 Open End
DAX Short HD6SGQ 1,20 28896,275443 Punkte 5 Open End
DAX Short UN0E3J 1,09 25685,358257 Punkte 15 Open End
SAP SE Long UN3ZEC 1,60 128,337346 EUR 7 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.04.2026; 11:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

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