Anhaltende Unsicherheit im Nahen Osten dämpft die Aktienmärkte

Der DAX gibt am Vormittag merklich nach und tendiert klar im Minus. Auch der Euro Stoxx 50 verzeichnet Verluste. In den USA notieren die Indizes vorbörslich leicht im Minus. Der Nikkei 225 schloss den Handel am Donnerstag mit deutlichen Abschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen heute erneut geopolitische Spannungen im Nahen Osten. Nach schweren israelischen Luftangriffen im Libanon droht Iran damit, die jüngst vereinbarte Waffenruhe mit den USA infrage zu stellen. Entsprechende Stellungnahmen aus Teheran und Washington sorgen an den Märkten für neue Unsicherheit. Unmittelbar sichtbar wird dies am Rohstoffmarkt: Der Ölpreis zieht wieder an und entwickelt sich erneut zum zentralen Taktgeber für Inflations- und Konjunkturerwartungen. Die Furcht vor weiteren Eskalationen bleibt damit ein zentraler Belastungsfaktor für die Risikobereitschaft der Anleger
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Elmos Semiconductor steht nach einer defensiven Entwicklung im Mittelpunkt. Der Halbleiterhersteller kündigte an, eigene Aktien einzuziehen, um sich strategische Flexibilität für künftige Kapitalmaßnahmen zu verschaffen. Obwohl der Schritt langfristig als strukturell positiv gilt, reagierte die Aktie zunächst verhalten.
Lufthansa gerät nach deutlichen Vortagesgewinnen unter Druck. Hintergrund ist ein für Freitag angekündigter Streik der Flugbegleiter, der insbesondere die Drehkreuze Frankfurt und München trifft. Die Sorge vor Flugausfällen dämpft kurzfristig die Erwartungen, zumal das Papier zuvor stark zugelegt hatte.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UG66LE
|39,73
|27781,402226 Punkte
|5,98
|Open End
|DAX
|Bull
|UN43W9
|17,35
|22100,551113 Punkte
|13,57
|Open End
|DAX
|Bear
|UN1X9D
|16,28
|25417,134303 Punkte
|14,72
|Open End
|DAX
|Bear
|UN3WGC
|11,34
|24882,320351 Punkte
|21,37
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2Y9E
|23,81
|26151,000498 Punkte
|10,02
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.04.2026; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Palo Alto Networks Inc.
|Call
|UN4Y3R
|2,49
|160,00 USD
|4,11
|16.09.2026
|Vonovia SE
|Call
|UG1N5N
|0,36
|30,00 EUR
|8,73
|16.12.2026
|BP PLC
|Call
|UG1XQW
|0,3
|600,00 GBp
|9,44
|17.06.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|UG7ND9
|3,09
|230,00 USD
|3,59
|16.06.2026
|Siemes Energy AG
|Call
|UN3DP8
|1,38
|170,00 EUR
|5,86
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.04.2026; 11:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG6H8P
|3,23
|19267,482345 Punkte
|5
|Open End
|DAX
|Long
|HB8X6Y
|1,37
|21408,093802 Punkte
|9
|Open End
|DAX
|Short
|HD6SGQ
|1,20
|28896,275443 Punkte
|5
|Open End
|DAX
|Short
|UN0E3J
|1,09
|25685,358257 Punkte
|15
|Open End
|SAP SE
|Long
|UN3ZEC
|1,60
|128,337346 EUR
|7
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.04.2026; 11:00 Uhr;
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