DAX Prognose für Donnerstag, 09.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.111 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte gleich mit Aufnahme des vorbörslichen Handels das Tageshoch, das direkt abverkauft wurde. Die Notierungen gaben nachfolgend nach, der DAX hat es aber geschafft, sich im Bereich der 23.900 Punkte zu fangen und von hier aus wieder aufwärtszulaufen. Es ging im Zuge dessen wieder über die 24.100 Punkte-Marke, den Bullen ist es aber nicht gelungen, den Index über dieser Marke zu etablieren. Bis zum Xetra Schluss erreichte der DAX wieder die 24.000 Punkte-Marke. Im Handel gestern wurde ein hoher Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX wieder leicht erholen. Der DAX ging bei 24.046 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Der Index notiert unter 24.000 Punkten und zeigt kurzfristig Schwäche, solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden.

Der Index notiert unter 24.000 Punkten und zeigt kurzfristig Schwäche, solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden. Entscheidende Marken im Fokus: Oberhalb von 24.000 Punkten verbessert sich das Bild, während unter 23.900 Punkten weitere Abgaben in Richtung 23.700 Punkte drohen.

Oberhalb von 24.000 Punkten verbessert sich das Bild, während unter 23.900 Punkten weitere Abgaben in Richtung 23.700 Punkte drohen. DAX Prognose leicht bärisch: Mit 60 - Wahrscheinlichkeit überwiegt aktuell ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario.

Der DAX startete gestern bei 24.111 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte unmittelbar das Tageshoch, welches direkt abverkauft wurde. Im weiteren Verlauf fiel der Index zunächst bis in den Bereich von 23.900 Punkten, wo eine Stabilisierung einsetzte.

Im Anschluss konnte der DAX erneut über die Marke von 24.100 Punkten ansteigen, scheiterte jedoch daran, sich nachhaltig darüber zu etablieren. Zum Xetra-Schluss notierte der Index wieder um 24.000 Punkte und ging schließlich bei 24.046 Punkten aus dem Handel.

Im frühen Handel am heutigen Tag zeigt sich der DAX aktuell erneut schwächer und notiert unterhalb der 24.000 Punkte-Marke.

Marktbreite und Einzelwerte

Von den DAX-Werten schlossen 37 Aktien im Plus, während lediglich 3 Titel nachgaben. Besonders stark präsentierten sich:

Siemens Energy +10,34 %

Infineon +9,63 %

Siemens +8,92 %

Schwächer tendierten:

Deutsche Börse -1,57 %

Brenntag -0,45 %

RWE -0,38 %...

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