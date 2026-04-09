Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 09.04.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.047 Punkten. Der Nasdaq lief gestern übergeordnet bis zum Nachmittag in einer engeren Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging unter die 24.800 Punkte-Marke. Den Bullen gelang es zwar, den Index zu stabilisieren und wieder aufwärtszuschieben und wieder bis an die 25.000 Punkte-Marke zu laufen, es gelang aber nicht den Index auch über dieser Marke zu etablieren. Bis zum Handelsschluss gaben die Notierungen erneut nach.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Kurzfristig angeschlagen: Der Nasdaq notiert unter der SMA20, wodurch das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.630 Punkte erhöht bleibt.

Der Nasdaq notiert unter der SMA20, wodurch das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.630 Punkte erhöht bleibt. Mittelfristig weiter stabil: Solange der Nasdaq über der SMA200 im 4h Chart bleibt, ist die übergeordnete Aufwärtsstruktur weiterhin intakt.

Solange der Nasdaq über der SMA200 im 4h Chart bleibt, ist die übergeordnete Aufwärtsstruktur weiterhin intakt. Leicht bärische Nasdaq Prognose: Mit 60 - Wahrscheinlichkeit überwiegt aktuell ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.047 Punkten und bewegte sich zunächst in einer engen Seitwärtsrange. Mit Beginn des offiziellen Handels kam Verkaufsdruck auf, wodurch der Index unter die Marke von 24.800 Punkten fiel.

Zwar konnten die Käufer den Nasdaq stabilisieren und erneut an die 25.000 Punkte führen, ein nachhaltiger Ausbruch darüber gelang jedoch nicht. Bis zum Handelsschluss setzte sich erneut Schwäche durch.

Handelsdaten vom 08.04.:

Tageshoch: 25.108 Punkte

Tagestief: 24.795 Punkte

Tagesschluss: 24.934 Punkte

Range: 313 Punkte

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein angeschlagenes Bild:

Der Nasdaq konnte sich zunächst über der SMA20 (24.918 Punkte) halten

Im weiteren Verlauf fiel der Index jedoch unter diese wichtige Durchschnittslinie

Aktuell notiert der Nasdaq im Frühhandel unterhalb der SMA20...

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