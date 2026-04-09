Essen (ots) -Die Profi-Tänzerin und Jurorin Ekaterina Leonova übernimmt die Schirmherrschaft der DEICHMANN-Initiative "Deutschlands fitteste Grundschule". Sie zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen TV-Landschaft und steht für Engagement, Energie und Lebensfreude. Gemeinsam mit DEICHMANN möchte sie Kinder in Deutschland dazu motivieren, mit Freude Bewegung in ihren Schulalltag zu bringen."Sport begleitet mich seit meiner Kindheit und hat mir seitdem nicht nur körperliche Stärke, sondern auch Disziplin, Selbstvertrauen und Freude an Bewegung gegeben", sagt Ekaterina Leonova. "Genau deshalb finde ich es so wichtig, dass Kinder schon in der Grundschule erleben, wie viel Spaß Bewegung machen kann. Die Initiative 'Deutschlands fitteste Grundschule' setzt hier ein tolles Zeichen."Mit ihrer Unterstützung startet die von DEICHMANN ins Leben gerufene Initiative in die dritte Runde. Grundschulen aus ganz Deutschland sind eingeladen, teilzunehmen und auch dieses Jahr wieder gemeinsam Bewegungseinheiten zu sammeln. Vor Beginn der Sommerferien werden in jedem Bundesland drei Grundschulen ausgezeichnet. Sie erhalten jeweils eine Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Auf Bundesebene werden zusätzlich drei weitere Schulen prämiert, die sich über einen Geldpreis von bis zu 5.000 Euro freuen dürfen. Der bundesweite Sieger darf sich zusätzlich über ein Siegerehrungs-Event vor Ort freuen.Die positive Resonanz der vergangenen Jahre zeigt, wie gut das Konzept funktioniert: 2025 beteiligten sich mehr als 230 Grundschulen mit über 25.000 Kindern, die innerhalb weniger Monate gemeinsam mehr als 500.000 Bewegungseinheiten sammelten.Kern der Initiative ist ein speziell entwickeltes Bewegungsprogramm mit kurzen, leicht umsetzbaren Übungseinheiten, die flexibel im Unterricht eingesetzt werden können. Neben der körperlichen Fitness werden durch die Übungen auch Fähigkeiten wie Koordination, Konzentration und Teamarbeit gefördert.Wie wichtig Bewegung für die körperliche und mentale Entwicklung von Kindern ist, erlebt Ekaterina Leonova täglich in ihrem eigenen Leben. "Als Tänzerin weiß ich, wie wichtig Bewegung für Körper und Geist ist. Wenn Kinder früh entdecken, wie viel Energie und Freude im Sport steckt, kann das ihr ganzes Leben positiv prägen", erklärt sie. Gerade deshalb begeistert sie das Konzept der Initiative, Kinder auf spielerische Weise für Aktivität zu motivieren.Alarmierende Zahlen: Bewegungsmangel bei Kindern nimmt zuIn einer Zeit, in der Smartphones, Tablets und Spielekonsolen für viele Kinder eine immer größere Rolle spielen, kommt körperliche Aktivität häufig zu kurz. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Kindern mindestens 60 Minuten Bewegung pro Tag. Laut Daten des Robert-Koch-Instituts im Rahmen der KiGGS-Studie erreichen jedoch nur rund 22 Prozent der Mädchen und 29 Prozent der Jungen dieses Ziel.[1] Die gesundheitlichen Folgen dieser Entwicklung sind bereits sichtbar: Immer mehr Kinder leiden unter motorischen Entwicklungsstörungen. Nach Angaben der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) waren im Jahr 2023 mehr als 311.000 Schülerinnen und Schüler betroffen, was einem Anstieg von rund 64 Prozent im Vergleich zum Jahr 2008 entspricht.[2]Mit der neuen Wettbewerbsrunde unterstreicht DEICHMANN erneut sein langfristiges Engagement für die Gesundheit und Bewegung von Kindern. Damit macht das Unternehmen auch seinen Purpose erlebbar: Ganz im Sinne des Leitbilds "Das Unternehmen muss dem Menschen dienen" setzt sich DEICHMANN seit Jahrzehnten aktiv für das Wohl seiner Kundinnen und Kunden, der Mitarbeitenden und von Menschen in Not ein. Die DEICHMANN-Stiftung engagiert sich seit über 50 Jahren mit rund 200 Hilfsprojekten jährlich im In- und Ausland für Menschen in Not.Alle Infos und Anmeldung unter: https://www.deichmann-bewegt.de/ - Jetzt mitmachen und gemeinsam ein Zeichen für mehr Bewegung setzen![1] Quelle (https://reposit.haw-hamburg.de/bitstream/20.500.12738/17808/1/Dokuband-Dreiklang%20-%20Final.pdf)[2] Quelle (https://www.spiegel.de/panorama/bewegungsmangel-mehr-als-300-000-kinder-und-jugendliche-haben-motorische-defizite-a-04aa0061-8b46-46ec-ae47-fb58a0b09ab3)Pressekontakt:AgenturkontaktMarie HukkerBenjamin KolthoffPUNKT Gesellschaft für Public Relations mbHVölckersstraße 4422765 HamburgTel.: 0 40 / 85 37 60 13E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.dewww.punkt-pr.dewww.punkt-digital.dewww.punkt-employerbranding.dewww.punkt-csr.deUnternehmenskontaktDEICHMANN SEUnternehmenskommunikationSonja SchröderTel.: +49 (0) 201 / 8676 - 962Sonja_Schroeder@deichmann.comOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56381/6252058