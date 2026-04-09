Bernburg/Sachsen-Anhalt (ots) -Die DLG-Feldtage, die alle zwei Jahre stattfinden, ziehen vom 16. bis 18. Juni 2026 am Internationalen DLG-Pflanzenbauzentrum (Bernburg) Fachbesucher aus Landwirtschaft und nachgelagerten Bereichen an. Unter dem Leitmotiv "Pflanzenbau out of the Box" zeigt die Veranstaltung innovative Ansätze für einen zukunftsfähigen Pflanzenbau: Angesichts von Klimawandel, steigenden Anforderungen an Umwelt- und Ressourcenschutz sowie herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen präsentieren rund 300 Unternehmen aktuelle Entwicklungen aus Pflanzenbau, Züchtung, Pflanzenschutz, Landtechnik und Düngung.Landtechnik in AktionDie DLG-Feldtage präsentieren modernste Landtechnik im Praxiseinsatz. Im Fokus stehen effiziente Verfahren und innovative Technologien - von automatisierten Abläufen bis hin zu KI-gestützten Anwendungen in der Landtechnik. Drohnenübertragungen auf Großbildleinwände ermöglichen eine detaillierte Nachverfolgung der Arbeitsprozesse. Als eigenständiger Innovationsbereich bündelt FarmRobotix aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Robotik, Künstliche Intelligenz und Automatisierung im Pflanzenbau. Autonome Zugfahrzeuge sowie spezialisierte Roboter zur mechanischen Unkrautregulierung demonstrieren praxisnahe Einsatzszenarien für einen ressourcenschonenden Ackerbau.Vom Versuchsfeld zur Lösung: Pflanzenbau im FokusAuf den Versuchsfeldern werden aktuelle Sorten, Anbausysteme und pflanzenbauliche Strategien unter realen Bedingungen gezeigt. Im Fokus stehen effiziente und nachhaltige Produktionssysteme, die Ertragssicherheit, Ressourcenschutz und Wirtschaftlichkeit verbinden und Einblicke entlang der gesamten Wertschöpfungskette bieten. Das Fachprogramm greift zentrale Themen wie Öl- und Proteinpflanzen, klimaangepasste Anbausysteme und den Umgang mit Wetterextremen auf. Auf der DLG-Expert Stage zeigen Expertinnen und Experten Lösungsansätze für Klimawandel, Biodiversität und Marktanforderungen. Themen-Spotlights ergänzen das Programm mit Live-Demonstrationen und Sonderschauen zu Themen wie Planting Green, Weizen in der Wertschöpfungskette und Ökolandbau.Mitveranstalter sind das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten Sachsen-Anhalt (MWL), die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) sowie die AGRAVIS Raiffeisen AG. Als Fachpartner unterstützen die Vereinigte Hagelversicherung VVaG, die Union zur Förderung der Öl- und Proteinpflanzen e. V., die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sowie weitere Organisationen die Freilandausstellung.Pressekontakt:Jana SondermannDLG e.V.Eschborner Landstraße 12260489 FrankfurtDeutschland/GermanyTel. +49 6924788-447j.sondermann@dlg.orgwww.DLG.orgOriginal-Content von: DLG Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66182/6252048