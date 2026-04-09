Beim italienischen Rüstungskonzern Leonardo zeichnet sich ein Machtwechsel ab: Medienberichten zufolge soll CEO Roberto Cingolani, der das Unternehmen seit dem 9. Mai 2023 führt, ersetzt werden. Der mögliche Umbruch kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt für den Konzern. DER AKTIONÄR beleuchtet die Hintergründe des geplanten Führungswechsels.Ein staatlich veranlasster Chefwechsel an der Spitze eines gutlaufenden Unternehmens mag auf den ersten Blick verwundern, ist in Italien jedoch nicht ungewöhnlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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