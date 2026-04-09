DJ PTA-Adhoc: MOLOGEN Lifescience AG: Finchain Capital Partners AG firmiert künftig als MOLOGEN Lifescience AG / Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

MOLOGEN Lifescience AG: Finchain Capital Partners AG firmiert künftig als MOLOGEN Lifescience AG / Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Hamburg (pta000/09.04.2026/11:15 UTC+2)

Die MOLOGEN Lifescience AG (ISIN: DE000A3MQC96) gibt bekannt, dass die von der Hauptversammlung am 5. Februar 2026 beschlossene Umfirmierung der Gesellschaft sowie die Verlegung des Sitzes erfolgreich vollzogen und in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg eingetragen wurden.

Mit der Umfirmierung trägt die Gesellschaft ihrer strategischen Neuausrichtung Rechnung. MOLOGEN Lifescience AG positioniert sich mit dem Ziel, den dynamisch wachsenden Markt für Nahrungsergänzung und Longevity zu prägen - mit Innovation, deutschen Qualitätsstandards und internationaler Ausrichtung.

Darüber hinaus teilt die Gesellschaft mit, dass die ebenfalls auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Februar 2026 beschlossene Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich platziert wurde. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.378.750,00 um EUR 92.000,00 auf EUR 1.470.750,00 zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab Beginn des letzten Geschäftsjahres gewinnberechtigt, für das bislang kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurde zudem ein vollständig neu zusammengesetzter Aufsichtsrat gewählt. In der konstituierenden Sitzung wurde Herr Ingo Weber zum Vorsitzenden des Gremiums bestimmt. Herr Weber ist geschäftsführender Gesellschafter der Carcharodon Capital GmbH, einem Risikokapitalinvestor, und verfügt über umfangreiche Erfahrung als Mitglied von Aufsichts- und Beiräten börsennotierter sowie privater Unternehmen. Zuvor gründete er im Jahr 2000 die FAS AG, eine Unternehmensberatung mit Fokus auf Finanzberatung und M&A-Transaktionen, die später mit der WTS-Gruppe fusionierte. Dort war er bis Oktober 2020 als Managing Partner tätig.

Ebenfalls in den Aufsichtsrat gewählt wurden Herr Matthias Bäumler und Herr Frank Tassone. Herr Bäumler verfügt über langjährige internationale Führungs- und Beratungserfahrung, unter anderem als Partner und Geschäftsführer bei globalen Strategieberatungen, zuletzt bei der Boston Consulting Group. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Begleitung von Life-Science-Unternehmen und Non-Profit-Organisationen bei Wachstums-, Innovations- und Transformationsprozessen. Als Gründungsgesellschafter von Seed Synergies unterstützt er zudem Start-ups bei der Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle.

Herr Tassone bringt umfassende Erfahrung in der Führung von Finanzinstituten mit. Sein heutiger Fokus liegt auf der strategischen Beratung von Unternehmen in Expansions- und Restrukturierungssituationen.

(Ende)

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Aussender: MOLOGEN Lifescience AG Johnsallee 30 20148 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Roland Pfaus Tel.: +49 40 422 366-68 E-Mail: info@finchaincapital.com Website: www.finchaincapital.com ISIN(s): DE000A3MQC96 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München

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April 09, 2026 05:15 ET (09:15 GMT)