© Foto: Rafael Henrique - picture alliance / ZUMAPRESS.comLange war es still geworden um Wasserstoff-Aktien. Jetzt der Paukenschlag bei ITM Power: Der britische Staat steigt mit 40 Millionen Pfund ein, dazu kommen weitere Fördergelder. Die Aktie reagiert mit einem Kurssprung. Das Papier des britischen Wasserstoffspezialisten ITM Power legt am Donnerstag deutlich zu und gehört mit einem Plus von mehr als 12 Prozent zu den stärksten Werten im Sektor. Auslöser ist doppelter Rückenwind aus London: Der britische Staat beteiligt sich direkt an dem Unternehmen und stellt zusätzlich frische Fördermittel für die Weiterentwicklung der Technologie bereit. Konkret investiert die staatliche Energiegesellschaft Great British Energy im Rahmen einer …Den vollständigen Artikel lesen
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