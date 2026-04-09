ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Guillaume Delmas bezog sich am Mittwoch auf jüngste Medienberichte, wonach der Nahrungsmittelkonzern eine mögliche Übernahme des aktuell zu Reckitt gehörenden US-Spezialisten für Babynahrung Mead Johnson erwägt. Das sei allerdings keine große Überraschung. Denn zum einen sei das Interesse von Danone an den Amerikanern nicht neu. Zum anderen habe Reckitt im Rahmen seiner strategischen Neuausrichtung bereits deutlich gemacht, dass Mead Johnson nicht mehr zum Kerngeschäft des Unternehmens gehöre./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120644
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120644
© 2026 dpa-AFX-Analyser