Puchheim (ots) -AMWAY VERZEICHNET 2025 ANHALTENDES WACHSTUM IN DER REGION ESAN (EUROPA, SÜDAFRIKA, AUSTRALIEN UND NEUSEELAND): DER UMSATZ STIEG UM 3,5 PROZENT AUF 439 MILLIONEN US-DOLLAR, WÄHREND DER WELTWEITE UMSATZ SICH AUF 7,3 MILLIARDEN US-DOLLAR BELIEFAmway, das weltweit größte Direktvertriebsunternehmen[1], hat seine Finanzergebnisse für das Jahr 2025 veröffentlicht. Mit einem weltweiten Umsatz von 7,3 Milliarden US-Dollar wurde die Führungsposition des Unternehmens in der Branche erneut bestätigt. Die ESAN-Region (Europa, Südafrika, Australien und Neuseeland) verzeichnete im Jahr 2025 einen Umsatz von 439 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 3,5 Prozent gegenüber den 424 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 und untermauert den seit mehreren Jahren anhaltenden Wachstumstrend.Dieses Wachstum ist das Ergebnis einer stringenten Ausrichtung auf ganzheitliches Wohlbefinden, eines tiefen Verständnisses für die lokalen Verbraucherbedürfnisse sowie der Stärke der Amway-Community in den verschiedenen Märkten der Region. Deutschland behauptete sich als drittgrößter ESAN-Markt - ein starkes Signal im Jahr des 50-jährigen Bestehens von Amway in Deutschland.Anhaltendes Wachstum in den ESAN-MärktenDie Ergebnisse der ESAN-Region für das Jahr 2025 sind das Ergebnis einer mehrjährigen Strategie, die konsequent in einer Vielzahl geografisch unterschiedlicher Märkte umgesetzt wurde. Das Wachstum war breit angelegt, wobei mehrere Märkte im Vergleich zum Vorjahr besonders starke Ergebnisse verzeichneten. Diese Leistung basiert auf gezielten Investitionen in Produktinnovationen, der Förderung von Amway-Geschäftsinhabenden (ABOs) sowie marktspezifischen Einführungsstrategien. Die ESAN-Region geht gestärkt in das Jahr 2026 und ist gut positioniert, um ihren Wachstumskurs fortzusetzen."Die Ergebnisse für 2025 zeigen, dass unsere Strategie greift. In der gesamten ESAN-Region geht unser Unternehmen auf die Bedürfnisse unserer Verbraucher:innen im Bereich des Wohlbefindens ein und bietet unseren ABOs gleichzeitig eine solide und zukunftsfähige unternehmerische Chance", so Jon L. Voskuil, Geschäftsführer von Amway ESAN. "Wir werden uns auch weiterhin darauf konzentrieren, Produktinnovationen und durchgehende Unterstützung bereitzustellen, die es unseren Amway-Geschäftsinhabenden und ihren Kund:innen ermöglichen, in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein."Ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell und ein gestärktes ProduktportfolioWeltweit blieb der Gesamtumsatz mit 7,3 Milliarden US-Dollar leicht unter dem Vorjahreswert zurück. Gleichzeitig erzielte Amway in strategisch entscheidenden Bereichen bedeutende Fortschritte, die für seine langfristige Leistungsfähigkeit entscheidend sind.Das wissenschaftlich fundierte, differenzierte Produktangebot von Amway ist und bleibt in einem zunehmend gesundheitsbewussten Konsumumfeld das Herzstück des Geschäfts. Es machte 64 Prozent des weltweiten Umsatzes aus, wobei Nutrilite weiterhin seine Position als weltweit meistverkaufte Marke für Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel behauptete[2]. Zudem erzielte das Unternehmen starke Ergebnisse in der Beauty-Kategorie, die weltweit um 8 Prozent wuchs. Dies ist zum Teil auf den Erfolg der neuen Artistry LongXevity-Kollektion zurückzuführen. Die Einführung eines neuen eSpring-Wasseraufbereitungssystems sorgte in mehreren Märkten für eine erhebliche Nachfrage und trug zu einem Wachstum von 25 Prozent in der Kategorie Wasseraufbereitung in den eingeführten Märkten bei.Amway verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für das Wohlbefinden mit Schwerpunkt auf der "Healthspan" - dem Ziel, Menschen dabei zu unterstützen, so lange wie möglich gesund zu bleiben. Die Produkte und Lösungen konzentrieren sich auf alles, was man zu sich nimmt, auf die Haut aufträgt und in seiner Umgebung hat, einschließlich Nahrungsergänzungsmittel, Hautpflegeprodukte, Trinkwasser und Atemluft.Das Direktvertriebsmodell von Amway findet über das Produktportfolio hinaus weiterhin großen Anklang bei Unternehmenden, die einen strukturierten, risikoarmen Weg in die Selbstständigkeit suchen. Im Jahr 2025 entschieden sich weltweit mehr als eine Million Menschen dafür, ein Geschäft mit Amway aufzubauen. Sie wurden von der Kombination aus attraktiven Verdienstmöglichkeiten, Unterstützung durch die Community und Zugang zu marktführenden Produkten überzeugt."Amway bietet Lösungen für einige der drängendsten Bedürfnisse unserer Zeit", sagte Michael Nelson, Präsident und Chief Executive Officer von Amway. "Wir bieten eine risikoarme Möglichkeit zur Selbstständigkeit, Produkte, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern, und einen echten Anschluss an eine Gemeinschaft, nach der sich so viele sehnen - alles getragen von unseren Werten, die seit Jahrzehnten Bestand haben. Im Jahr 2025 haben wir uns darauf konzentriert, unsere langjährigen Stärken zu nutzen und gleichzeitig neue Wachstumschancen zu erschließen. Diese gezielten Bemühungen versetzen uns in die Lage, in den kommenden Jahren eine starke, nachhaltige Leistung zu erzielen."Ausblick: ESAN ist gut aufgestellt, um die positive Dynamik fortzusetzenMit einem Portfolio an ganzheitlichen Lösungen für das Wohlbefinden, die echte Verbraucherbedürfnisse erfüllen, und einer motivierten Gemeinschaft ist Amway ESAN gut aufgestellt, um im Jahr 2026 an seine Ergebnisse anzuknüpfen. Die Region wird auch weiterhin Innovation, digitale Transformation und den Ausbau ihres Netzwerks als wichtigste Triebkräfte für eine nachhaltige, langfristige Leistung in den Vordergrund stellen.Den Global Impact Report 2025 von Amway finden Sie hier (https://www.amwayglobal.com/impact-report/).Bildmaterial finden Sie hier (https://we.tl/t-2EgpYZkdzgSvfhc4).Über AmwayAmway ist ein Direktvertriebsunternehmen, das Menschen in mehr als 100 Ländern und Regionen weltweit mit hochwertigen Produkten für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden zu einem besseren Leben verhilft. Zu den meistverkauften Marken von Amway gehören Nutrilite, Artistry, eSpring und XS. Sie werden alle ausschließlich von Amway-Geschäftsinhabern vertrieben. Laut der "Direct Selling News Global 100"-Liste 2025[3] ist Amway das weltweit führende Direktvertriebsunternehmen. Unternehmensnachrichten finden Sie unter: https://news.amway.eu[1] https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/[2] Source: GlobalData, www.gdretail.net/amway-claims[3] https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/Pressekontakt:Ansprechpartner für die Presse:Amway ESANAnnalisa Limodio+39 375 63 00 309 / annalisa.limodio@amway.comOff The Beaten Track Communications GmbHChristina Seidl+49 171 9140008 / amway@otbtcomms.comOriginal-Content von: Amway ESAN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182322/6252098