Ethereum zeigt aktuell wieder eine klare Aufwärtsbewegung und profitiert von der verbesserten Stimmung an den Finanzmärkten. Dennoch bleibt das Gesamtbild zweigeteilt. Während sich der Kurs stabilisiert, entstehen gleichzeitig neue Risiken im Markt, die nicht ignoriert werden sollten. Erholung durch geopolitische Entspannung Der Ethereum-Kurs liegt derzeit bei rund 2.250 US$ und hat damit die wichtige Marke von 2.000 US$ zurückgewonnen. Dieser Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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