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GlobeNewswire (Europe)
09.04.2026 12:10 Uhr
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Neovoxia annonce la nomination de sa General Manager

Neovoxia (ex-Skeelz), membre du groupe Virtuology, poursuit sa mutation et nomme Alexandra Pharisien pour accompagner sa stratégie de croissance ces prochaines années. Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une forte dynamique initiée par l'agence qui se donne pour objectif d'accompagner de bout en bout ses clients issus des secteurs des transitions digitales et environnementales dans leurs problématiques Talents: chasse de profils stratégiques/pénuriques, Recruitment Process Outsourcing (RPO), Management de transition, Experts à la demande.

Concrètement, Alexandra Pharisien aura pour mission de concevoir et lancer la nouvelle offre de l'agence, d'en piloter l'évolution et de développer les parts de marché de Neovoxia. Elle interviendra auprès de comptes stratégiques et sera amenée à constituer et diriger une équipe dédiée. Enfin, elle contribuera au projet RH du groupe Virtuology dans une logique de synergie et d'excellence opérationnelle .Pour mener à bien sa mission, Alexandra pourra s'appuyer sur une expérience professionnelle de plus de vingt-cinq ans acquise en conseil en recrutement au sein d'organisations de référence.

Alexandra Pharisien « Les secteurs du digital et de l'énergie concentrent aujourd'hui les plus forts potentiels de croissance et de transformation de l'économie. Cependant, ces secteurs ne se développent pas seuls : ils ont besoin de compétences capables de structurer, d'exécuter et d'accélérer. Neovoxia répond à cet enjeu en se positionnant comme un accélérateur sectoriel, mobilisant talents, leaders et experts pour transformer l'innovation en performance durable. »


© 2026 GlobeNewswire (Europe)
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Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

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