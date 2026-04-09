ANC-Kopfhörer blenden Umgebungsgeräusche weitgehend aus, damit wir Musik oder Podcasts ungestört hören können. Dadurch können uns jedoch wichtige Warnsignale wie das Klingeln einer Fahrradklingel entgehen. Skodas Duobell soll dieses Problem lösen. Im Straßenverkehr können Kopfhörer mit aktiver Lärmunterdrückung (Active Noise Cancellation, ANC) gefährlich werden. Denn die Umgebungsgeräusche, die sie eliminieren sollen, damit ihre Nutzer:innen Musik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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