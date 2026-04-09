© Foto: stringer - HPICWährend Öl teurer wird und der Nahe Osten brennt, hat China still aufgerüstet - mit sauberem Strom, Strategiereserven und der weltgrößten Cleantech-Industrie. Wer profitiert wirklich?Fast 40 Prozent des chinesischen Stroms kommen inzwischen aus emissionsarmen Quellen. Vor zehn Jahren lag dieser Wert noch bei rund einem Viertel. Während der Nahe Osten brennt und die Öl- und Gaspreise auf Achterbahnfahrt gehen, zeigt sich: China hat sich in den vergangenen Jahren still und leise vom größten Energierisiko der Welt zum möglichen Gewinner einer neuen Energieordnung gewandelt. Das zumindest ist die These von Jacky Tang, Investmentchef für Schwellenländer bei der Privatbank der Deutschen Bank. …Den vollständigen Artikel lesen
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