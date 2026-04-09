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AS Unternehmensgruppe startet 50-Millionen-Euro-Anleihe mit 8,5 % Rendite



09.04.2026 / 12:20 CET/CEST

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Berlin / London, 9. April 2026 - Die AS Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, Hagenstraße 67, 14193 Berlin, treibt ihre kapitalmarktorientierte Wachstumsstrategie weiter voran und initiiert eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 50 Millionen Euro. Die Strukturierung der Emission erfolgt über die Tochtergesellschaft AS Invest Capital LTD , London.

Mit der geplanten Emission positioniert sich die AS Unternehmensgruppe erneut als erfahrener und substanzorientierter Marktteilnehmer mit klarem Fokus auf reale Vermögenswerte, nachhaltige Ertragskraft und investorenfreundliche Strukturen. Die Anleihe ist mit einer Verzinsung von 8,5 % p. a. ausgestattet und richtet sich an renditeorientierte Investoren.



22 Jahre Marktpräsenz und positive Erfahrungen mit der AS Unternehmensgruppe

Die AS Unternehmensgruppe blickt auf 22 Jahre Markterfahrung zurück. Diese langjährige Präsenz steht für Kontinuität, Stabilität und unternehmerische Beständigkeit.

Positive Erfahrungen mit der AS Unternehmensgruppe zeigen sich insbesondere in der langjährigen operativen Tätigkeit sowie in der erfolgreichen Umsetzung zahlreicher Projekte. Investoren schätzen vor allem die nachvollziehbare Strategie, die klar strukturierte Umsetzung und die nachhaltige Ausrichtung der Geschäftsmodelle.



Substanzstarker Immobilien-Track-Record

Die AS Unternehmensgruppe verfügt über einen umfangreichen Immobilienbestand mit über 1.500 Bestandsimmobilien sowie mehr als 4.000 verkauften Einheiten.

Diese Zahlen stehen für reale operative Leistung und unterstreichen die Fähigkeit, Vermögenswerte erfolgreich aufzubauen, zu entwickeln und zu verwerten. Die AS Unternehmensgruppe steht für substanzorientiertes Wachstum und professionelle Umsetzung im Immobiliensektor.



Über 200 Millionen Euro an Investoren ausgezahlt

Ein wesentlicher Faktor für die Bewertung am Kapitalmarkt ist die tatsächliche Auszahlung an Investoren. Nach Unternehmensangaben hat die AS Unternehmensgruppe bereits über 200 Millionen Euro an Investoren ausgezahlt .



Dies stärkt das Vertrauen in die Struktur und untermauert die Positionierung: Seriös - AS Unternehmensgruppe steht für Verlässlichkeit, Erfahrung und reale Ergebnisse.



Attraktive 8,5 % p. a. Verzinsung

Mit der neuen Anleihe bietet die AS Unternehmensgruppe ein attraktives Investment in einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld. Die Kombination aus Erfahrung, realen Vermögenswerten und stabilen Erträgen bildet die Grundlage für eine nachhaltige Kapitalanlage.

Die Mittel aus der Emission fließen in renditestarke Beteiligungen, den Ausbau des Immobilienportfolios sowie in weitere wachstumsstarke Geschäftsbereiche.



Unternehmerische Führung und klare Strategie

Die strategische Entwicklung der AS Unternehmensgruppe wird maßgeblich durch Andreas Schrobback geprägt. Seine Erfahrung, Marktkenntnis und sein Netzwerk bilden die Basis für die weitere Expansion.

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind Erfahrung und operative Stärke entscheidende Faktoren für nachhaltigen Erfolg.



Börsengang als Perspektive

Die AS Unternehmensgruppe arbeitet parallel an der Vorbereitung eines möglichen Börsengangs. Dieser Schritt ist Teil einer langfristigen Strategie zur weiteren Stärkung der Kapitalmarktposition und zur Erschließung zusätzlicher Wachstumspotenziale.



Zitat Andreas Schrobback

"Mit der neuen 50-Millionen-Euro-Unternehmensanleihe schaffen wir die Grundlage für unsere nächste Wachstumsphase. Die Verzinsung von 8,5 % p. a. ist ein klares Signal an Investoren.

22 Jahre Marktpräsenz, über 1.500 Bestandsimmobilien, mehr als 4.000 verkaufte Einheiten und über 200 Millionen Euro an ausgezahlten Investorengeldern zeigen die Stärke der AS Unternehmensgruppe.

Wir stehen für Erfahrung, Substanz und nachhaltige Wertschöpfung und werden unseren Wachstumskurs konsequent fortsetzen."



Über die AS Unternehmensgruppe

Die AS Unternehmensgruppe ist im Bereich Beteiligungen, Vermögensverwaltung, Immobilieninvestitionen und Unternehmensentwicklung tätig. Die Strukturierung kapitalmarktorientierter Finanzierungsinstrumente erfolgt über die in London ansässige Tochtergesellschaft AS Invest Capital LTD



Pressekontakt

AS Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH

Hagenstraße 67

14193 Berlin

Deutschland

AS Invest Capital LTD

128 City Road

London

United Kingdom





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